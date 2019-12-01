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В правительстве назвали срок добровольного объединения населенных пунктов в ОТГ

1 декабря, 00:32

По данным министра, на сегодня более 6 тысяч общин в Украине еще не объединились

Срок добровольного объединения населенных пунктов в Украине в объединенные территориальные громады (ОТГ) продлится ориентировочно до февраля 2020 года, сообщила министр развития общин и территорий Алена Бабак.

"Мы хотим максимально продлить срок добровольного объединения. Я думаю, до февраля. А дальше мы уже будем видеть: есть ли необходимость в силу закона уже устанавливать, в соответствии с перспективными планами, фактически конфигурации общин, которые еще не объединились. То есть мы поощряем сейчас максимально продлить процесс добровольного объединения. А дальше, чтобы не ждать еще 100 лет, пока люди будут жить в бедности и без амбулаторий, школ и так далее, а помочь им объединиться уже через законодательный механизм ", - заявила Бабак в интервью "Радио Свобода" вечером в субботу.

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Ранее Объединенные территориальные громады получили право проводить обследование социально-бытовых условий претендентов на получение жилищных субсидий, социальной помощи малообеспеченным семьям, других выплат – соответствующие поправки к нормативным актам были утверждены Кабмином в январе.

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Фото: welcomia / Freepik

Напомним, правительство начало передачу сельскохозяйственных земель от Госгеокадастра объединенным общинамс февраля 2018 года. Такой шаг предпринят в ходе реформы децентрализации в Украине.

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