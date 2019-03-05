В правительстве РФ назвали условия сохранения транзита газа через Украину
Сейчас Украина, Россия и Еврокомиссия находятся в переговорном процессе относительно транзита газа
Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но при соблюдении определенных условий, реализация проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" не препятствует этому, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
"Особо подчеркну: мы не отказываемся от транзита по действующим трубопроводам. Ни "Северный поток-2", ни "Турецкий поток" не предусматривают таких решений ни в отношении Украины, ни в отношении других стран", – сказал Медведев в интервью изданию "Люксембургер ворт" в преддверии своего визита в герцогство.
Он добавил: "В частности, мы готовы сохранить транзит газа через украинскую ГТС и после 2019 года. Конечно, при соблюдении определённых условий. Мы также о них уже не раз говорили. Если коротко, это урегулирование отношений между заинтересованными компаниями, выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка".
На ремарку корреспондента о том, что канцлер ФРГ Ангела Меркель считает, что при "Северном потоке-2" транспортировку российского газа через Украину надо сохранить, Медведев сказал: "В этом вопросе мы с госпожой Меркель придерживаемся схожих позиций".
"Но Россия как давний и крупный поставщик топлива стремится диверсифицировать каналы транспортировки газа на европейский рынок. Ведь чем больше будет транзитных маршрутов, тем надежнее будут поставки", – отметил российский премьер.
Сейчас Украина, Россия и Еврокомиссия находятся в переговорном процессе относительно транзита газа после окончания действия договора между "Нафтогазом" и "Газпромом" с 2020 года.
Первый раунд трехсторонних переговоров по газу на уровне министров состоялся 17 июля 2018 года в Берлине (Германия), а второй – 21 января 2019-го в Брюсселе (Бельгия). Во время второго раунда Еврокомиссия подготовила и представила свою позицию относительно порядка и условий осуществления транзита российского газа по территории Украины после 2019 года.
1 марта Коболев сообщил, что российский "Газпром" может полностью прекратить транзит газа по территории Украины после 2019 года, поэтому "Нафтогаз" рассматривает возможность закачки дополнительных объемов газа в подземные хранилища.
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