В правительстве заверили, что решение Бундестага по Северному потока-2 не даст обойти общее законодательство ЕС

В немецком правительстве уверяют, что никаких отклонений от европейских правил нет

/ Фото: nord-stream.com

Принятое в немецком Бундестаге законодательство не дает "зеленый свет" для достройки газопровода Северный поток-2 без выполнения требований общего законодательства Евросоюза.

Об этом Европейской правде рассказали представители украинского правительства, знакомые с ходом переговоров между Украиной и Германией по этому вопросу.

Как пояснила советник премьера Светлана Залищук, в среду, перед окончательным голосованием, в Берлине находилась с визитом делегация из представителей Минэнерго, СНБО и НАК Нафтогаз, которые обсудили с партнерами детали имплементации директивы.

"В немецком правительстве нас заверили, что никаких отклонений от европейских правил нет. Директива ЕС внедрена без изменений. А в случае, если немецкий независимый регулятор все же предоставит исключение для нового российского газопровода, мы имеем все шансы для обжалования этого решения, в частности в суде ЕС, и мы имеем поддержку этой позиции со стороны Еврокомиссии", — заявила Залищук.

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Напомним, в среду, 13 ноября, немецкий Бундестаг принял поправки, которые позволят газопроводу Северный поток-2 обойти газовую директиву ЕС.

Изменения, внесенные в газовую директиву ЕС, предусматривают, что оператор трубопровода должен быть независимый от поставщика газа — Газпрома, а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для других операторов.

Напомним, что Газовая директива вступила в силу в мае, теперь страны-члены ЕС обязаны до 24 февраля 2020 года закрепить ее в национальном законодательстве. Среди главных ее положений – разделение компаний, поставляющих газ и компаний, его транспортирующих. Это означает, что компания-оператор "Северного потока-2" должна быть независимой от "Газпрома", а 50% его пропускной мощности должны резервироваться для альтернативных поставщиков.

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Новости "Сегодня" писали, что 8 ноября Бундестаг не смог согласовать подготовленный правящей коалицией законопроект со смягчающими поправками к Газовой директиве ЕС – он дает России возможность использовать "Северный поток-2" на полную мощность. В предложенном документе отсутствовало положение Третьего энергопакета ЕС, согласно которому оператором газопровода и поставщиком газа из третьих стран в государства ЕС должны быть независимые друг от друга компании. В случае с "Северным потоком-2" "Газпром" является одной из материнских компаний оператора Nord Stream 2 AG.

Ранее Германия уже добилась смягчения директивы, поскольку в итоговом тексте говорится, что решение о предоставлении российскому проекту исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод выходит на европейскую территорию, после консультаций с Еврокомиссией. В случае с "Северным потоком-2" это сама Германия.

Также сообщалось, что в украинском Кабмине ответили на попытки Германии разблокировать "Северный поток-2". Торговый представитель Украины Тарас Качка уверен, что шансы остановить проект все равно остаются.

Напомним, "Северный поток-2" должен пройти по Балтийскому морю в обход Украины, его протяженность составит 1224 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода будет на уровне 55 млрд куб. м газа в год.

В конце октября 2019 года Дания выдала последнее недостающее разрешение на строительство "Северного потока-2" к юго-востоку от острова Борнхольм. При этом Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий маршрут, так как он обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию. Процесс получения заявки в датской юрисдикции тянулся более двух лет.

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