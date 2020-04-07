Украина уже потратила на борьбу с коронавирусом почти миллиард гривен

Стало известно, сколько товаров и услуг закупили через систему Prozorro

Украина потратила на борьбу с пандемией коронавируса почти миллиард гривен. Такое заявление сделали в пресс-службе системы государственных закупок Prozorro.

"В общем с 20 марта по 6 апреля Украина в рамках борьбы с коронавирусом провела закупки на 952 млн гривен", – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

При этом уточняется, что 7% от этой суммы – 65 млн гривен – потратили на камеры для измерения температуры.

Кроме того, в этот период закупили медицинское оборудование (аппараты искусственной вентиляции легких и т.д.) – на более 190 млн гривен, медицинские материалы (перчатки, защитные маски, респираторы, изоляционные костюмы) – 147 млн гривен, оборудования для анестезии и реанимации – 116 млн гривен.

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На закупку тестов по состоянию на 5 апреля в Украине через Prozorro потратили 14 миллионов гривен. Из 44 320 штук, или 90%, это экспресс-тесты и только 4442 штуки – ПЦР-тесты, которые дают практически стопроцентный результат по коронавирусу.

По областям больше всего тестов закупила Киевская область (свыше 10 тыс.), далее идут Днепропетровская (7,6 тыс.) и Донецкая областях (5,5 тыс.). Не спешат запасаться в Кировоградской (90 тестов), Ровенской (140) и Сумской (145) областях.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что в Украине медицинские товары не будут облагаться налогами. Верховная Рада на внеочередном пленарном заседании 30 марта дополнила и расширила перечень налоговых и социальных изменений, введенных на период карантина (закон №3275).

С апреля медикам могут увеличить зарплаты, сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Также мы сообщали о том, что украинские компании увеличат выпуск антисептических и стерилизующих средств.

Напомним, Кабинет министров Украины 11 марта ввел общенациональный карантин. Украинские города усиливают ограничения, чтобы не допустить распространения коронавируса:

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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