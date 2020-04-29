В Раде хотят ограничить некоторые новшества сроком действия карантина

Речь идет о порядке назначения на должности и о налоговых льготах

Народные депутаты настаивают на временном статусе назначенных во время карантина руководителей ведомств и продлении льгот для физлиц-предпринимателей, свидетельствует поданный группой депутатов законопроект №3329-2.

"Законодательную норму, которая позволяет на время карантина назначать руководителей на госдолжности по упрощенной процедуре, правительство прописало в постановлении так, что после карантина можно будет не проводить конкурс. Депутаты с разных фракций и групп решили на эту ситуацию среагировать и подали законопроект №3329-2", – сообщил народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк.

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на заседании в среду рекомендовал принять этот законопроект за основу и в целом.

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Документ, текст которого пока не опубликован, предусматривает:

освобождение на время карантина от налога на доходы физлиц и военного сбора зарплат медиков и сотрудников, которые борются с COVID-19;

продление до конца карантина ранее введенных налоговых льгот для ФЛП – об уплате ЕСВ для себя;

уточняет законодательную норму о временном назначении руководителей по упрощенной процедуре на этот период.

"Предлагается установить, что если человек назначен на время карантина по упрощенной процедуре, то на протяжении двух недель после окончания карантина на эту должность должен быть объявлен конкурс. И назначенный человек во время проведения конкурса может оставаться на должности один месяц", – пояснил Железняк.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что экс-министр финансов Игорь Уманский еще до своего увольнения инициировал отставки глав таможенной и налоговой служб.

Уманский внес предложения в Кабмин уволить главу Государственной налоговой службы Сергея Верланова и главу Государственной таможенной службы Максима Нефьодова.

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22 апреля на заседании Кабмина Верланова и Нефьодова уволили, а премьер-министр Денис Шмыгаль подписал распоряжения о временном возложении обязанностей на Михаила Титарчука (в налоговой) и Роберта Зелди (в таможенной службе).

После этого на официальном сайте правительства опубликовали решение Кабмина о том, что председателя и заместителя главы Государственной налоговой службы теперь смогут назначить без конкурса – просто заключив с ними контракт.

Напомним, в сентябре 2019 года президент Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон № 1066 о перезагрузке власти, которым вводится возможность заключения контрактов с государственными служащими.

Благодаря внесенным изменениям в украинское законодательство предусматривается упрощение порядка принятия на государственную службу и освобождение с нее, повышение ответственности государственных служащих за достижение результатов их деятельности, а также предоставление возможности контрактной государственной службы.

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Как сообщали новости "Сегодня", парламент 30 марта на внеочередном заседании уволил министра финансов Игоря Уманского и министра здравоохранения Илью Емца. Однако назначить их преемников с первой попытки не удалось. Для этого было созвано еще одно внеочередное заседание, на котором Рада со второй попытки назначила министра финансов и главу МОЗ – ими стали Сергей Марченко и Максим Степанов соответственно.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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