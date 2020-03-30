В Раде хотят принять новации для физлиц – предпринимателей: детали

Улучшения могут коснуться далеко не всех физлиц-предпринимателей

В парламенте планируют увеличить лимиты доходов для физических лиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – ФОП) первой и второй групп. Ранее речь шла также об увеличении лимитов для третьей группы, однако новый законопроект уже не предусматривает такой нормы.

Предложения народных депутатов оформлены в тексте законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты, направленные на обеспечение дополнительных социальных и экономических гарантий в связи с распространением коронавирусной болезни (COVID-2019)".

В документе говорится, что после принятия новаций ФЛП первой группы смогут рассчитывать на максимальный размер годового дохода до 1 млн грн (сейчас 300 тыс. грн).

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Также предлагается увеличить размер лимита и для второй группы – с нынешних 1,5 млн грн до 5 млн грн.

Примечательно, что 16 января 2020 года парламент одобрил поправку к законопроекту № 1210, которая предусматривает повышение годовых лимитов предельного дохода для физлиц-предпринимателей.

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Согласно этой поправке, лимиты для ФЛП первой, второй и третьей групп налогообложения повышены до 1 млн грн (были 0,3 млн грн), 5 млн (были – 1,5 млн грн) и 7 млн грн (были – 5 млн грн) соответственно.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что 18 марта, в Украине вступил в силу закон, которым вводятся налоговые послабления для бизнеса на время карантина. Согласно этому закону, физлица-предприниматели освобождаются от уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за март и апрель 2020 года.

Напомним, налоговики рассказали о том, как будет работать новое налоговое законодательство в ближайшие три месяца.

Как сообщалось, чтобы не допустить распространения коронавируса, в Украине ввели карантин и закрыли внешние границы. Ограничительные меры бьют по работе бизнеса, потому предприниматели нуждаются в поддержке.

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