В Раде объяснили, когда Украине ждать амнистию зарубежного капитала

Украинский бюджет могут наполнить дополнительные 30 млрд грн налогов, если резиденты Украины задекларируют свои заграничные активы, считает Южанина

Кампания по добровольному декларированию иностранных активов должна начаться не позже начала 2019 года, поскольку в ближайшее время Украина, подписав соответствующую конвенцию MLI, присоединится к многостороннему обмену налоговой информацией. Такое предположение сделала глава парламентского комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина.

"У каждого должна быть возможность без обременительных штрафных санкций очистить свою историю перед началом автоматического обмена налоговой информацией – при условии, что их доходы не были получены уголовным или коррупционным путем", – рассказала Южанина.

Глава налогового комитета Рады также отметила, что ведомости о счетах, открытых налоговыми резидентами Украины в других юрисдикциях, станут доступными контролирующим органам уже после 2019 года.

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При этом Южанина указала на то, что дополнительные поступления в государственный бюджет за счет налогообложения активов резидентов Украины за границей, с которых ранее не были уплачены налоги, могут составить около 30 млрд грн.

"Суть декларирования в том, что граждане добровольно раскрывают информацию о владении активами за границей и платят с них соответствующие налоги, а государство гарантирует им полное освобождение от административной и уголовной ответственности за налоговые и валютные правонарушения", – объяснила народный депутат.

Многосторонняя конвенция MLI – это соглашение, присоединившись к которому, страна получает возможность одновременного внесения изменений во все или некоторые действующие Конвенции об избежании двойного налогообложения.

Это соглашение является частью Плана действий BEPS (Base erosion and Profit Shifting) по противодействию размыванию базы налогообложения и выводу прибыли из-под налогообложения.

Ранее в Минфине предупредили, что Евросоюз может внести Украину в список стран, которые ЕС считает офшорами, если Киев до конца года не ратифицирует соглашение MLI.