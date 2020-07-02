В Раде объяснили, почему пока не будут голосовать за отставку главы НБУ

Верховная Рада сегодня, 2 июля, не будет рассматривать отставку главы Национального банка Якова Смолия. Соответствующее представление в парламент уже внес президент Владимир Зеленский, однако этот вопрос еще не рассмотрел профильный комитет. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "РБК-Украина".

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"Сегодня Рада не сможет проголосовать за отставку Смолия, потому что сначала должно быть решение комитета", - заявила Кравчук.

По ее словам, сегодня в 15:00 Комитет Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрит постановление об отставке главы НБУ.

Ранее глава этого комитета Данил Гетманцев заявил, что не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса гривни после заявления Смолия об отставке.

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Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что главной проблемой НБУ, которая могла привести к желанию Смолия уволиться, стало не политическое давление, а построение коммуникаций. При этом он напомнил, что единственная глобальная цель Нацбанка – обеспечение нормального уровня инфляции. И, по мнению Устенко, с этой задачей регулятор справляется.

Тем временем на фоне неопределенности вокруг Нацбанка Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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