Українська
$ 26,77
30
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Раде объяснили, почему пока не будут голосовать за отставку главы НБУ

2 июля, 13:43

Денис Беспалов Денис Беспалов

Сначала отставку главы НБУ должен рассмотреть профильный комитет

Верховная Рада сегодня, 2 июля, не будет рассматривать отставку главы Национального банка Якова Смолия. Соответствующее представление в парламент уже внес президент Владимир Зеленский, однако этот вопрос еще не рассмотрел профильный комитет. Об этом сообщила заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук, передает "РБК-Украина".

Реклама

"Сегодня Рада не сможет проголосовать за отставку Смолия, потому что сначала должно быть решение комитета", - заявила Кравчук.

По ее словам, сегодня в 15:00 Комитет Рады по вопросам финансов и налоговой политики рассмотрит постановление об отставке главы НБУ.

Ранее глава этого комитета Данил Гетманцев заявил, что не видит угроз для сотрудничества с МВФ и для курса гривни после заявления Смолия об отставке.

Читайте также: Глава НБУ Смолий подал в отставку: появилась реакция "Большой семерки"

В тренде
Без особой активности: что будет с госдолгом Украины до осени
Реклама

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Украины Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Советник президента Украины Олег Устенко заявил, что главной проблемой НБУ, которая могла привести к желанию Смолия уволиться, стало не политическое давление, а построение коммуникаций. При этом он напомнил, что единственная глобальная цель Нацбанка – обеспечение нормального уровня инфляции. И, по мнению Устенко, с этой задачей регулятор справляется.

Тем временем на фоне неопределенности вокруг Нацбанка Украина отложила объявленное размещение 12-летних еврооблигаций.

Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

НБУ Верховная Рада Украина Яков Смолий

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежками
В Украине опять изменили цену на газ: что будет с платежкамиЭкономика
В Украине падают рекордные цены на ягоды
В Украине падают рекордные цены на ягодыЭкономика
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммы
В Украине повысят минималку: Зеленский огласил график и суммыПолитика
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплаты
В Украине провели перерасчет пенсий: насколько вырастут выплатыЭкономика
Кабмин выступает за масштабное изменение графика работы по всей стране
Кабмин выступает за масштабное изменение графика работы по всей странеТранспорт
Шмыгаль признал, что тотальный карантин опаснее самого коронавируса
Шмыгаль признал, что тотальный карантин опаснее самого коронавирусаПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять