В Раде поддержали правки Порошенко к закону о противодействии контрабанде леса

Комитет Верховной Рады поддержал правки президента Украины Петра Порошенко к ветированному им закону, ужесточающему ответственность за незаконную вырубку и контрабанду леса. Об этом сообщил глава комитета Виктор Галасюк.

Поправки Порошенко предусматривают отмену запрета на экспорт дров, которую депутаты добавили при прохождении законопроектом второго чтения.

"Такое решение принято не потому, что эти предложения правильные. Они как раз идут вопреки интересам Украины и базируются на ложных и искусственных аргументах. Просто реалии таковы, что на преодоление вето голосов в зале недостаточно и надо выбирать 2/3 победы или гарантированное поражение", – написал депутат на своей странице в Facebook.

Галасюк отметил, что принятие закона с поправками президента позволит сохранить мораторий на экспорт леса-кругляка.

Напомним, что 23 июля Петр Порошенко не подписал и вернул на доработку парламента закон №5495, усиливающий ответственность за незаконную вырубку леса. Соответствующее решение Порошенко поддержали в посольстве Австрии, которая сейчас председательствует в ЕС.

Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассказал, как бороться с незаконной вырубкой лесов.

Также ранее сообщалось, что лидер Радикальной партии Олег Ляшко жестко отругал контрабандистов, вывозящих из Украины лес-кругляк.