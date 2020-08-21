В Раде признали, что Украина "впереди планеты всей" по темпам падения ВВП

Несмотря на то, что коронакризис ударил по Украине меньше, чем по странам Европы, за 30 лет наша страна стала мировым "лидером" по падению валового внутреннего продукта (ВВП). Об этом сообщил председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, народный депутат от "Слуги народа" Данил Гетманцев.

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"Мы впереди планеты всей по темпам падения ВВП за 30 лет. В перерывах между революциями, как и в ходе них, мы "лучше" всех в мире справились с задачей потерять одну из самых мощных экономик Европы. И если в 90-м мы гордо сравнивали себя с Францией, то сейчас наши сопоставимые по уровню благосостояния страны – Доминика, Бутан, Гайана", – написал Гетманцев в своем Telegram-канале.

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Он также же добавил, что, по расчетам Всемирного банка (ВБ), чтобы достичь уровня благосостояния Польши, Украине понадобится 35 лет.

Напомним, снижение ВВП Украины во втором квартале 2020 года составило 11,4% в то время, как экономики еврозоны просели на 12,1% – максимально со времен Второй мировой войны.

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В правительстве не исключают, что по итогам 2020 года среднее падение украинской экономики может достичь 4-8%.

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