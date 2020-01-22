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В Раде призвали НКРЭКУ ускориться с ограничением импорта российского тока

22 января, 18:19

Из-за тока из РФ в отечественной энергосистеме сложилась критическая ситуация

Фото: old.minregion.gov.ua

Фото: old.minregion.gov.ua

Из-за критического состояния энергосистемы Украины Национальную комиссию, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, призывают ограничить импорт российской электроэнергии в соответствии с рекомендациями Минэкоэнерго.

Об этом говорится в обращении народного депутата Украины, первого заместителя председателя комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексея Кучеренко к членам НКРЭКУ, которое он обнародовал на своей странице в Facebook.

В своем обращении депутат отметил, что из-за импорта российского тока, который начался с октября 2019 года, в отечественной энергосистеме сложилась критическая ситуация. Производство электроэнергии украинскими предприятиями снизилось до 23% для определенных видов генерации, что связано с ограничением их мощностей. Вследствие этого, предприятия получили серьезные убытки.

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"Украинские энергетики, эксперты, а теперь также и министр энергетики и защиты окружающей среды Украины подчеркивают, что наша энергосистема находится в критическом состоянии, в том числе из-за допуска в Украину импорта из стран, которые имеют целью путем демпинга уничтожить нашу энергетическую промышленность", - подчеркнул Кучеренко в своем обращении.

Политик призвал НКРЭКУ ограничить импорт российского тока для защиты отечественной энергетической отрасли и интересов государства.

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Тимофей Милованов. Фото: facebook.com/mineconomdev

"Прошу рассмотреть возможность временно ограничить доступную пропускную способность, которая распределяется на суточных и месячных аукционах, в части межгосударственных связей между Украиной и государствами, которые не являются участниками Энергетического Сообщества", – написал в обращении Кучеренко.

Импорт электроэнергии из России был восстановлен с 1 октября 2019 года благодаря так называемой "поправке Геруса". Объем российской электроэнергии, который поставляется на сегмент рынка двусторонних договоров, уже превышает 15%. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины призвала остановить импорт электроэнергии из РФ, отметив, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков.

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электроэнергия Алексей Кучеренко НКРЭКУ

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