В Раде раскрыли зарплату Разумкова за июнь

Спикер и его заместители получили дополнительные деньги за выполнение депутатских полномочий

Спикеру Верховной Рады Дмитрию Разумкову, который ранее выступил против повышения депутатских зарплат, в июне начислили зарплату 47 230 гривен. Об этом сообщили в аппарате Верховной Рады в ответ на запрос, передают "Украинские новости".

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Кроме того, Разумкову начислили 42 040 гривен за выполнение депутатских полномочий за май. То есть в сумме – 89 270 гривен.

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Первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и зампредседателя Елена Кондратюк при этом получили по 47 230 гривен зарплаты и также по 42 040 гривен на выполнение депутатских полномочий. В целом им начислили по 89 270 гривен.

Напомним, с апреля правительство Украины ограничило размер зарплаты топ-чиновников и членов набсоветов государственных компаний до 47 тыс. гривен в месяц. Такое решение было принято по поручению президента Владимира Зеленского.

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