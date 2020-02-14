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В Раде раскрыли зарплату спикера Разумкова

14 февраля, 11:31

В январе 2020 года заработки главы парламента уменьшились

Дмитрий Разумков

Дмитрий Разумков / Фото: Верховная Рада

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, который ранее рассказал о своей зарплате, по официальным данным Верховной Рады за 2019 год получил почти 180 тысяч гривен заработной платы. Об этом сообщили в аппарате ВРУ, передает УНН.

Так, с 29 августа по 31 декабря Разумков получил 178 528 гривен зарплаты. Таким образом, средняя зарплата Разумкова за месяц в 2019 году составляла около 44,6 тысяч гривен.

При этом за январь-2020 спикер парламента получил 37 816 гривен зарплаты.

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Напомним, ранее в Украине решили ограничить слишком высокие заработные платы топ-чиновников Кабинета министров. Как объяснил премьер-министр Алексей Гончарук, зарплата министров и их заместителей теперь будет находиться в диапазоне от трех до пяти средних заработных плат. Как известно, средняя по Украине заработная плата в декабре 2019 года повысилась до 12 264 гривен.

Это решение властей связано со скандалом о больших премиях, которые получили украинские министры в декабре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Зарплаты в Украине

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Верховная Рада зарплаты ВРУ Дмитрий Разумков

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