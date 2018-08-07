В Раде раскрыли зарплаты Парубия и его замов

Сегодня, 12:04

Руководитель парламента получил оплату отпуска и деньги на выполнение депутатских полномочий

Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua
Андрей Парубий. Фото: rada.gov.ua

Пока средняя зарплата в Украине может вырасти до 10 тысяч гривен, заработная плата председателя Верховной Рады Андрея Парубия за июль уже составила более 42 тысяч гривен. Об этом сообщают "Украинские новости".

Так, зарплата Парубия и оплата ежегодного отпуска составили 42 288 гривен. 

Первый вице-спикер Ирина Геращенко получила в июле 63 860,98 гривни, а заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид – 36 851,84 гривни.

Кроме того, Парубию, Геращенко и Сыроид в июле были начислены по 35 240 гривен на выполнение депутатских полномочий.

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Также опубликованы размеры зарплат депутатов восьмого созыва за июль-2018. Их зарплаты колеблются от 7,6 тысячи гривен до 88 тысяч гривен.

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Ранее в Украине также приняли решение об изменении принципа выплат работникам государственного аппарата. Так, чиновникам в Украине изменили структуру зарплаты. Теперь минимальный оклад госслужащего  должен быть не ниже двух прожиточных минимумов, а вот доля премий и надбавок значительно уменьшится.

Напомним, средняя зарплата в Украине, по данным Госстата, составляет 9141 грнЭто почти на 20% больше, чем украинцы зарабатывали год назад.
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