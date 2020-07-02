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В Раде рассказали, как отставка Смолия повлияет на курс гривни и дружбу с МВФ

2 июля, 12:50

Денис Беспалов Денис Беспалов

Никто не отказывается от курса на макроэкономическую финансовую стабильность, заявил Гетманцев

Председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев не видит угроз для сотрудничества с Международным валютным фондом и курса гривни после заявления об отставке главы Нацбанка Якова Смолия. Об этом он заявил перед заседанием Верховной Рады, сообщает "Укринформ".

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"Если говорить о перспективах меморандума с Международным валютным фондом, я не вижу особых угроз ни для меморандума с Международным валютным фондом, ни для курса гривни, потому что разгоняют "зраду" вокруг того, что завтра у нас будет курс по 30, 40, 50 грн, у кого насколько фантазии хватает. Я убежден, что рынки воспримут эту новость, это событие спокойно, – никто не отказывается от того курса на макроэкономическую финансовую стабильность, который ведет Национальный банк", - сказал Гетманцев.

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Депутат также подчеркнул, что меморандум с МВФ подписывают 4 должностных лица от имени тех органов, которые они возглавляют.

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"Если должностное лицо меняется, то, соответственно, обязательства наследуются преемником", - отметил Гетманцев.

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В то же время депутат предполагает, что, очевидно, МВФ "не будет рад" решению Смолия об отставке.

"Если говорить о позиции Международного валютного фонда, очевидно, они не будут рады такому решению Смолия. Но я хочу подчеркнуть, что это решение главы Национального банка, на которое мы должны адекватно отреагировать. Мы не имеем возможности не отреагировать на это решение и должны принять соответствующие меры для его выполнения", – сказал Гетманцев.

Напомним, глава Нацбанка Украины Яков Смолий 1 июля написал заявление об увольнении и подал его президенту Владимиру Зеленскому. Смолий объяснил свое решение систематическим политическим давлением, осуществляемым на центробанк в течение длительного времени.

Зеленский уже внес в Раду проект постановления об отставке Смолия. А в СМИ появились имена новых трех кандидатов на должность председателя Нацбанка.

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Все подробности в спецтеме Отставка главы НБУ

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НБУ курс Верховная Рада Данил Гетманцев Яков Смолий

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