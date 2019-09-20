В Раде разгорелись дискуссии вокруг бюджета

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Народным депутатам сегодня представили проект бюджета на следующий год. Согласно законопроекту, более чем на 500 грн. вырастет минимальная зарплата, на 100 грн. – минимальная пенсия.

Пересмотрен и прогноз курса валюты – ожидается, один доллар США будет стоить 28 грн. 20 коп. Депутаты меньшинства документ раскритиковали. Мол, повышение социальных выплат – небольшое, а субсидий – недостаточно.

На презентацию проекту госбюджета депутаты шли с большими пачками документов. Бюджет занимает более 300 страниц.

За несколько дней, имели на руках проект бюджета, некоторые депутаты рассмотрели: он мало чем отличается от предыдущих. Мол, основные соцстандарты повысят не намного больше, чем съест инфляция. Минимальную зарплата повысят более чем на 500 грн., минимальную пенсию – менее, чем на 150 грн.

Министр финансов объясняет: бюджет составляли реалистичный, такой, чтобы не завалить экономику.

"Наша задача, чтобы не за один год увеличить зарплату и этим загнать Украину в кризис, а чтобы развить экономику, и чтобы это увеличение было стабильным – и в сфере образования, и в сфере медицины, и зарплат и пенсий, которых заслуживают наши пенсионеры, чтобы оно было устойчивым и чтобы оно было на много лет", – заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Пособие по уходу за ребенком оставляют на том же уровне. А вот расходы на субсидии планируют снова уменьшить. В ответ на недовольство коллег правящая фракция призывает не сгущать красок.

"Если остается старая тарифная политика и такие недопустимо высокие тарифы, то нельзя уменьшать субсидии, надо их выплачивать людям, которые эти субсидии должны получать", – заявила народный депутат. Юлия Тимошенко (фракция партии "ВО "Батькивщина".

"Легче снизить цену на газ, она должна быть справедливой и посильной, чем каждый раз выделять субсидии. Затем брать контролирующие органы, которые будут искать тех людей, которые пользуются субсидией, а не имеют на это права. Мы действительно говорим об уменьшении количества субсидиантов через аудит таких субсидиантов", – заявила представитель Кабинета министров в парламенте, народный депутат Ирина Верещук (фракция партии "Слуга народа").

Отдельно обсуждали зарплаты педагогам. В бюджете депутаты не увидели даже повышение окладов, которое предусматривает июльская постановление Кабмина. Учителя должны получать ли наполовину больше, чем сейчас, говорят депатуты.

"Мы видим повышение зарплаты, например, для налоговиков, для таможенников до 2 миллиарда вместе, повышение расходов на офис президента – около 30 млн. грн. и подобные вещи, которые могли бы быть вполне направлены на социальные расходы и на повышение зарплат, о которых говорилось", – заявил народный депутат Ростислав Павленко (фракция партии "Европейская солидарность").

По проекту бюджета основное повышение соцстандартов планируется только на вторую половине года. На упреки тех, кто считает, что деньги добавить надо раньше, в партии большинства успокаивают – это еще не финальная версия бюджета. Рассчитывают пополнить казну благодаря реформам.

"Я думаю, что мы над этим поработаем. И здесь опять же же – чем больше мы будем зарабатывать, а мы сейчас концентрируемся на этом, тем больше мы сможем социальные стандарты повышать. Это – дальнейшая либерализация, это и, в немного более далеком будущем, – открытие рынка земли", – заявил народный депутат Александр Корниенко (фракция партии "Слуга народа").

"Это и уничтожения коррупции в государственных предприятиях, и ускорение приватизации, это и реальная борьба с нарушениями на таможне", – заявила министр финансов Украины Оксана Маркарова.

Еще избранники призвали не снижать расходов на децентрализацию и местные программы развития. Все поправки депутаты будут принимать до октября. А принять бюджет надеются до декабря.

Ранее новости "Сегодня" вместе с экспертами уже разбирались, что не так в проекте нового госбюджета, и как можно исправить документ.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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