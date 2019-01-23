Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,9
31,67
УКР
Главная   Новости экономики   Новости экономики

В Раде разработали законопроект о рынке земли

Сегодня, 10:19

Проект представлен в профильном комитете парламента

Фото: Pixabay
В Раде разработали законопроект о рынке земли //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/821/199/5c4821199c151.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/821/199/5c4821199c151.jpg Экономика Проект представлен в профильном комитете парламента

Из-за отсутствия представления в парламент законопроекта "Об обороте земель" от Кабинета Министров, комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений разработал собственный, пишет интернет-издание "Экономическая правда".

Проект был представлен на заседании рабочей группы комитета в декабре 2018 года. Обсуждение состоялось 16 января, а в течение 2019-го его будут анализировать в широком кругу на уровне местных общин.

Среди предложений законопроекта:

  • Иностранные граждане и компании не смогут воспользоваться правом владения земли в Украине. К полноценному запуску рынка земли будет действовать переходный период. Предлагается, чтобы в течение 2019–2024 годов право покупать землю получили только физица – граждане Украины.
  • Гражданин Украины может быть учредителем или членом только одного фермерского хозяйства.
  • После 2024 право покупать землю предлагается предоставить украинским аграрным компаниям, которые последние три года являются сельскохозяйственными производителями и доходы от реализации выращенной ими аграрной продукции за последние три года составили более 75%.
  • Украинские компании могут сконцентрировать 30% аграрных земель района, 15% земель области, 0,5% земель Украины. Общий размер участков компаний на территории области может уменьшиться по решению облсовета.
  • Цена на землю должна равняться экспертной денежной оценке, установленной на время продажи участка, кроме выставлены на земельные торги. Цена не может быть ниже нормативно-денежной оценки.
  • Владельцы земли будут иметь право продавать ее через электронные аукционы. Государственную и коммунальную землю предлагается реализовывать только через электронные аукционы.

Напомним, закон о продлении моратория до 1 января 2020 года обязывает Кабинет Министров подать законопроект "Об обороте земель" до 1 марта 2019-го.

20 декабря прошлого года Верховная Рада в десятый раз продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. В них депутаты предлагали отложить вопрос до 2024 или 2030 года, ввести "вечный" мораторий или разрешить создание рынка земли только после всеукраинского референдума.

17 января 2019-го Рада не поддержала проекты постановлений об отмене решения депутатов от 20 декабря 2018 года о продлении моратория. По результатам голосования обе депутатские инициативы были отклонены.

Читайте подробнее в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.

земля, мораторий, рынок земли, Верховная Рада Украины

Вы сейчас просматриваете новость " В Раде разработали законопроект о рынке земли". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Землю стоимостью 1,6 млн гривен на Трухановом острове в Киеве вернули общине

21 января, 14:59

Суд забрал у частного предпринимателя 10 соток незаконно захваченной земли

Рада отказалась отменить мораторий на продажу земли

17 января, 14:50

Некоторые депутаты считают, что в продлении моратория нет смысла, так как землю в любом случае нельзя продавать

За два года на украинском рынке земли было 3,6 млн транзакций

4 января, 07:20

По состоянию на 1 января 2017 г. в Государственном земельном кадастре было зарегистрировано 18,3 млн земельных участков

Местным властям в Украине передали 500 тысяч гектаров полей

22 декабря 2018, 12:38

Правительство изменяет управляющих сельхозземлями в ходе децентрализации

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...

Потепление и снег: прогноз погоды в Украине на неделю

12 января, 07:21

14 января, в понедельник средняя температура днем по всей Украине составит от -1 до +1

Чего ждать пенсионерам в 2019 году: выплаты вырастут, а накопительные пенсии отсрочат

9 января, 07:38

Средняя пенсия в стране вырастет минимум на 20%

Прогноз погоды на весь 2019 год: морозы в январе, но жара придет уже в апреле

4 января, 07:00

Ученые говорят: природные катаклизмы станут разрушительнее и повторяться будут чаще

Выборы-2019: кто идет и с чем идет

2 января, 07:22

Потенциальных кандидатов в президенты можно условно разделить на три группы