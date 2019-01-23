В Раде разработали законопроект о рынке земли

Проект представлен в профильном комитете парламента

Фото: Pixabay

В Раде разработали законопроект о рынке земли //smm4.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/821/199/5c4821199c151.jpg //smm7.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/821/199/5c4821199c151.jpg 2019-01-23T10:19:00+02:00 Экономика Проект представлен в профильном комитете парламента

Из-за отсутствия представления в парламент законопроекта "Об обороте земель" от Кабинета Министров, комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений разработал собственный, пишет интернет-издание "Экономическая правда".

Проект был представлен на заседании рабочей группы комитета в декабре 2018 года. Обсуждение состоялось 16 января, а в течение 2019-го его будут анализировать в широком кругу на уровне местных общин.

Среди предложений законопроекта:

Иностранные граждане и компании не смогут воспользоваться правом владения земли в Украине. К полноценному запуску рынка земли будет действовать переходный период. Предлагается, чтобы в течение 2019–2024 годов право покупать землю получили только физица – граждане Украины.

Гражданин Украины может быть учредителем или членом только одного фермерского хозяйства.

После 2024 право покупать землю предлагается предоставить украинским аграрным компаниям, которые последние три года являются сельскохозяйственными производителями и доходы от реализации выращенной ими аграрной продукции за последние три года составили более 75%.

Украинские компании могут сконцентрировать 30% аграрных земель района, 15% земель области, 0,5% земель Украины. Общий размер участков компаний на территории области может уменьшиться по решению облсовета.

Цена на землю должна равняться экспертной денежной оценке, установленной на время продажи участка, кроме выставлены на земельные торги. Цена не может быть ниже нормативно-денежной оценки.

Владельцы земли будут иметь право продавать ее через электронные аукционы. Государственную и коммунальную землю предлагается реализовывать только через электронные аукционы.

Напомним, закон о продлении моратория до 1 января 2020 года обязывает Кабинет Министров подать законопроект "Об обороте земель" до 1 марта 2019-го.

20 декабря прошлого года Верховная Рада в десятый раз продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. В них депутаты предлагали отложить вопрос до 2024 или 2030 года, ввести "вечный" мораторий или разрешить создание рынка земли только после всеукраинского референдума.

17 января 2019-го Рада не поддержала проекты постановлений об отмене решения депутатов от 20 декабря 2018 года о продлении моратория. По результатам голосования обе депутатские инициативы были отклонены.

Читайте подробнее в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.

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