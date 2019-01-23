В Раде разработали законопроект о рынке земли
Проект представлен в профильном комитете парламента
Из-за отсутствия представления в парламент законопроекта "Об обороте земель" от Кабинета Министров, комитет Верховной Рады по вопросам аграрной политики и земельных отношений разработал собственный, пишет интернет-издание "Экономическая правда".
Проект был представлен на заседании рабочей группы комитета в декабре 2018 года. Обсуждение состоялось 16 января, а в течение 2019-го его будут анализировать в широком кругу на уровне местных общин.
Среди предложений законопроекта:
- Иностранные граждане и компании не смогут воспользоваться правом владения земли в Украине. К полноценному запуску рынка земли будет действовать переходный период. Предлагается, чтобы в течение 2019–2024 годов право покупать землю получили только физица – граждане Украины.
- Гражданин Украины может быть учредителем или членом только одного фермерского хозяйства.
- После 2024 право покупать землю предлагается предоставить украинским аграрным компаниям, которые последние три года являются сельскохозяйственными производителями и доходы от реализации выращенной ими аграрной продукции за последние три года составили более 75%.
- Украинские компании могут сконцентрировать 30% аграрных земель района, 15% земель области, 0,5% земель Украины. Общий размер участков компаний на территории области может уменьшиться по решению облсовета.
- Цена на землю должна равняться экспертной денежной оценке, установленной на время продажи участка, кроме выставлены на земельные торги. Цена не может быть ниже нормативно-денежной оценки.
- Владельцы земли будут иметь право продавать ее через электронные аукционы. Государственную и коммунальную землю предлагается реализовывать только через электронные аукционы.
Напомним, закон о продлении моратория до 1 января 2020 года обязывает Кабинет Министров подать законопроект "Об обороте земель" до 1 марта 2019-го.
20 декабря прошлого года Верховная Рада в десятый раз продлила мораторий на землю. Изначально в парламент вносилось 16 законопроектов о моратории на продажу земли. В них депутаты предлагали отложить вопрос до 2024 или 2030 года, ввести "вечный" мораторий или разрешить создание рынка земли только после всеукраинского референдума.
17 января 2019-го Рада не поддержала проекты постановлений об отмене решения депутатов от 20 декабря 2018 года о продлении моратория. По результатам голосования обе депутатские инициативы были отклонены.
Читайте подробнее в материале "Сегодня", что нужно знать о моратории на продажу земли.
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