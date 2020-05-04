В Раде считают, что Facebook и Viber готовы платить дополнительные налоги в Украине

Компании Facebook и Viber готовы платить налог на добавленную стоимость (НДС) в Украине. Об этом рассказал глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев в интервью "БизнесЦензору".

"Я считаю, что надо принимать законопроект как можно быстрее. Что тут обсуждать? Они предоставляют услуги не первой необходимости. Платить должны нерезиденты, которые будут делать это с удовольствием", – сказал Гетманцев.

По его словам, обе компании готовы к внедрению НДС для электронных услуг, оказываемых нерезидентами украинским гражданам.

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"Мы с Facebook встречались и с Viber встречались. Они готовы это делать. Facebook заявил, что он платит НДС в 20 юрисдикциях и готов делать это здесь. У них есть готовые инструменты для этого", – отметил Гетманцев.

Ранее в парламенте зарегистрировали законопроект, который предлагает ввести налог на добавленную стоимость в размере 20% на электронные услуги, предоставляемые физическим лицам от компаний-нерезидентов Украины, таких как Google, Facebook или YouТube. Подорожание на 20% (НДС) может произойти с любыми услугами, которые потребитель получает через интернет от компаний-нерезидентов (международные корпорации YouТube, Netflix, Google, Apple, AliExpress и т.д.).

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Россия, Иран и Китай пытаются повлиять на президентские выборы в США 2020 года. Об этом заявил главный исполнительный директор Facebook Марк Цукерберг.

Напомним, Facebook готовится к возможному вмешательству в президентские выборы в США.

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