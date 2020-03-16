В Раде сделали заявление о зарплатах учителей на время карантина

На время карантина в школах учителя будут продолжать получить заработную плату. Об этом во время Согласительного совета заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций Сергей Бабак.
"Учебные заведения закрыты на карантин. На время карантина за учителями сохраняется заработная плата. И учебным заведениям рекомендовано перейти на дистанционное обучение", – сказал Бабак.
Как известно, в Украине ввели общенациональный карантин до 3 апреля, в связи с чем закрылись детсады и школы.
Тем временем в Министерстве юстиции сообщили, что трудовое законодательство предусматривает право работника уйти в отпуск за свой счет на столько времени, сколько длится карантин. В ведомстве объяснили, что отпуск без сохранения зарплаты предоставляется в обязательном порядке матери или другому соответствующему лицу, которое присматривает за ребенком возрастом до 14 лет. Неоплачиваемый отпуск могут получить: мать, отец, бабушка, дедушка, другие родственники, которые присматривают за ребенком.
Больше подробно читайте в материале: "Коронавирус и карантин в Украине: что известно на данный момент".
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