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В Раде согласились на голосование по новому налогу

Сегодня, 13:35

Профильный комитет рассмотрел законопроект о замене налога на прибыль

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендовал принять за основу президентский законопроект о внесении правок в Налоговый кодекс о налоге на выведенный капитал

Об этом свидетельствует информация, размещенная на официальном сайте парламента.

Тем не менее, ранее отмечал заместитель министра финансов Сергей Верланов, введение налога на выведенный капитал (НВК) вместо налога на прибыль приведет к уменьшению доходов бюджета, поэтому в 2019 году власти не пойдут на такой шаг.

Верланов напомнил, что на 2019-2020 годы приходятся пиковые выплаты по госдолгу, а потому количество расходов, которые можно сократить, очень ограничено. По мнению чиновника, введение налога на выведенный капитал "будет огромным вызовом".

Напомним, 4 июля 2018 года в Верховной Раде был зарегистрирован президентский законопроект №8557 о налоге на выведенный капитал. Документ еще не проходил рассмотрение в сессионном зале. Документ предлагает отменить налог на прибыль. Его предполагается заменить налогом на выведенный капитал – то есть на деньги, которые будут выплачены в виде дивидендов и других видов вознаграждения акционерам, или иначе выведены за границу.

При этом ранее международные партнеры Украины, в частности МВФ и Всемирный банк, предостерегли от бюджетных потерь после введения налога на выведенный капитал. 

Однако осенью-2018 президент Украины Петр Порошенко отмечал, что если раньше МВФ однозначно выступал против внедрения НВК в Украине, то сейчас Фонд воспринимает эту идею уже более положительно. Как подчеркнул Порошенко, проблема заключается в разработке компенсаторных механизмов и просчете бюджетных рисков.

Уже в 2019 году президент Порошенко заявлял, что Верховная Рада должна поддержать законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал. Президент уверен, что этот налог даст существенный толчок для роста украинской экономики.

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Тег налоги, Верховная Рада, налог на прибыль, налог на выведенный капитал, НВК

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Сегодня

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