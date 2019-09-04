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В Раде сообщили о первых решениях аграрного комитета

4 сентября, 19:12

На сегодняшнем заседании решались организационные вопросы

Фото: Верховная Рада Украины

Фото: Верховная Рада Украины

Комитет Верховной Рады по вопросам аграрной и земельной политики в среду, 4 сентября, создал шесть подкомитетов и утвердил график своих заседаний на сентябрь. Об итогах заседания сообщила пресс-служба парламента.

Участники заседания определили предметы ведения подкомитетов, вхождение в них народных депутатов, а также распределили обязанности между первым замом и заместителями председателя комитета.

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Как говорится в сообщении, созданы такие подкомитеты:

  • подкомитет по вопросам земельных отношений;
  • подкомитет по вопросам ценообразования и развития внешнеэкономической деятельности в агропромышленном комплексе (АПК);
  • подкомитет по вопросам социальной политики АПК, развития сельских территорий, науки и образования;
  • подкомитет по вопросам экономической и финансовой политики в АПК;
  • подкомитет по вопросам пищевой промышленности и торговли агропромышленными товарами;
  • подкомитет по вопросам совершенствования структуры государственного управления в сфере АПК и по вопросам базовых отраслей в АПК.

Новости "Сегодня" писали, что Комитет по вопросам аграрной и земельной политики Верховной Рады IХ созыва возглавил Николай Сольский ("Слуга народа").

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Верховная Рада земельная реформа АПК комитеты

Источник: Сегодня

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