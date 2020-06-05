Українська
$ 26,7
30
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

В Раде создали Временную специальную комиссию: чем она займется

5 июня, 15:42

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

Парламент готов отстаивать интересы инвесторов в Украине

После ряда инициатив бизнеса, который доносит до власти свои предложения, парламент одобрил постановление о создании Временной специальной комиссии (ВСК) ВР по вопросам защиты прав инвесторов (№ 2601). За это решение проголосовали 319 народных депутатов из 371, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено создать ВСК и установить, что она создается на правах главного комитета по вопросам защиты прав инвесторов.

Целями Временной специальной комиссии будут:

  • подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по защите прав инвесторов;
  • обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности;
  • эффективное инвестирование в экономику Украины;
  • развитие международного экономического сотрудничества и интеграции;
  • определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности;
  • обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);
  • осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

Реклама

Также ВСК создается с целью осуществления сбора и анализа (в пределах полномочий) информации для проведения парламентских слушаний:

  • о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами;
  • нарушения прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.

Количественный состав Временной специальной комиссии – 13 народных депутатов.

Возглавила ВСК народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, ее заместителем является народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

В состав ВСК избраны народные депутаты от "Слуги народа" Алексей Красов, Андрей Костин, Дмитрий Наталуха, Владлен Неклюдов, Галина Михайлюк, Сергей Ионушас, Артем Культенко; от "Оппозиционного платформы – За жизнь" – Игорь Абрамович; от "Батькивщины" – Андрей Николаенко; от группы "Партия "За майбутне" – Лариса Билозир, от группы "Довира" – Роберт Горват.

В тренде
Валютный рынок замер в ожидании денег МВФ: что будет с долларом

Реклама

Срок деятельности Временной специальной комиссии – один год.

Отчет ВСК о выполненной работе предусмотрено заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее чем через 6 месяцев со дня принятия этого постановления.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что представители бизнеса часто обращались в 2020 году в Совет бизнес-омбудсмена с жалобами на действия представителей госорганов даже во время карантина.

Во время карантина треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов.

Реклама

Напомним, Верховная Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать бизнес во время карантина.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

бизнес комиссия Верховная Рада инвесторы народные депутаты

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеров
Новая пенсионная реформа: ТОП-5 новшеств для пенсионеровЭкономика
Юзик показал доходы и расходы за год депутатства
Юзик показал доходы и расходы за год депутатстваЭкономика
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждают
Украина и МВФ заговорили о пенсиях: что обсуждаютЭкономика
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят Россию
Миллиарды долларов в космос: как Илон Маск и SpaceX разорят РоссиюСША
Тарифы на воду снова вырастут: когда, на сколько и почему
Тарифы на воду снова вырастут: когда, на сколько и почемуЖКХ
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитет
Экс-советник Путина объяснил, как Украине отстоять суверенитетПолитика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять