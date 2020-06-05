В Раде создали Временную специальную комиссию: чем она займется

После ряда инициатив бизнеса, который доносит до власти свои предложения, парламент одобрил постановление о создании Временной специальной комиссии (ВСК) ВР по вопросам защиты прав инвесторов (№ 2601). За это решение проголосовали 319 народных депутатов из 371, зарегистрированного в сессионном зале.

Постановлением предусмотрено создать ВСК и установить, что она создается на правах главного комитета по вопросам защиты прав инвесторов.

Целями Временной специальной комиссии будут:

подготовка и представление на рассмотрение ВР законодательных инициатив по защите прав инвесторов;

обеспечение равной защиты прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности независимо от форм собственности;

эффективное инвестирование в экономику Украины;

развитие международного экономического сотрудничества и интеграции;

определение приоритетных направлений совершенствования законодательства по созданию условий для инвестиционной деятельности;

обеспечение защиты прав инвесторов (бизнеса);

осуществление парламентского сотрудничества с бизнес-ассоциациями и профильными структурами для содействия созданию беспрепятственных условий для привлечения инвестиций.

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Также ВСК создается с целью осуществления сбора и анализа (в пределах полномочий) информации для проведения парламентских слушаний:

о случаях нарушения прав бизнеса судебной властью, органами местного самоуправления и органами исполнительной власти Украины, в том числе правоохранительными органами;

нарушения прав инвесторов путем злоупотреблений положениями действующего законодательства Украины.

Количественный состав Временной специальной комиссии – 13 народных депутатов.

Возглавила ВСК народный депутат от "Слуги народа" Галина Янченко, ее заместителем является народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

В состав ВСК избраны народные депутаты от "Слуги народа" Алексей Красов, Андрей Костин, Дмитрий Наталуха, Владлен Неклюдов, Галина Михайлюк, Сергей Ионушас, Артем Культенко; от "Оппозиционного платформы – За жизнь" – Игорь Абрамович; от "Батькивщины" – Андрей Николаенко; от группы "Партия "За майбутне" – Лариса Билозир, от группы "Довира" – Роберт Горват.

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Срок деятельности Временной специальной комиссии – один год.

Отчет ВСК о выполненной работе предусмотрено заслушать на пленарном заседании Верховной Рады не позднее чем через 6 месяцев со дня принятия этого постановления.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что представители бизнеса часто обращались в 2020 году в Совет бизнес-омбудсмена с жалобами на действия представителей госорганов даже во время карантина.

Во время карантина треть малых предпринимателей потеряли более 50% доходов.

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Напомним, Верховная Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать бизнес во время карантина.

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