В Раде заблокировали подписание закона о банках

На сайте парламента зарегистрировано два проекта постановлений об отмене результатов голосования Рады

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков пока не сможет подписать принятый 13 мая закон о банках №2571-д.

На сайте парламента зарегистрировано два проекта постановлений с регистрационными номерами 2571-д-П, 2571-д-П1 об отмене результатов голосования Верховной Рады за закон о банковской деятельности.

Согласно регламенту Верховной Рады, спикер не имеет права подписать и передать закон на подпись президенту, пока эти постановления не будут рассмотрены и отклонены парламентом. Это можно будет сделать на следующем заседании Рады.

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Как известно, принятие закона о банках было одним из ключевых условий и последним невыполненным условием в переговорах с Международным валютным фондом о новой кредитной программе.

В правительстве рассчитывают, что уже в конце мая Украина получит новый транш от МВФ.

После принятия закона о банках в первом чтении к документу было подано больше 16 тысяч поправок. Из-за этого принятие документа могло затянуться на месяцы. Чтобы ускорить принятие этого закона, Рада утвердила специальную процедуру.

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