В Раде заблокировали подписание закона о кешбэке

Фото: Верховная Рада Украины

В Верховной Раде заблокировали подписание законопроекта № 1073 о кешбэке, который вводит с 1 октября 2020 года компенсацию покупателю стоимости покупки в случае выявления нарушения при проведении расчетной операции.

Проект закона об изменениях в Налоговый кодекс о детенизации расчетов в сфере торговли и услуг поступил в парламент 6 сентября. 10 сентября депутаты поддержали его в первом чтении, а во втором – 20 сентября.

Как указано на сайте парламента, 23 сентября в Раде зарегистрировали проект постановления № 1073-П об отмене указанного решения парламента. В тот же день документ передали на рассмотрение руководству, а 24 сентября – в профильный комитет.

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До рассмотрения проекта постановления спикер не может подписать законопроект № 1073 и передать его на подпись президенту.

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Новости "Сегодня" писали, что в Раде заблокировали подписание законопроекта № 1053-1 об изменениях в закон о регистраторах расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг, который вводит электронные чеки.

Ранее глава Государственной налоговой службы Сергей Верланов заявил, что механизм кешбэка – компенсации стоимости услуг или покупок – нельзя применить при невыдаче чека. По его словам, механизм возможен только при частично фискализированной покупке (если не все позиции чека отображены на сервере налоговой службы) или нефискализированном чеке (если выданный покупателю чек не отображается на сервере ведомства). При этом он добавил, что кешбэк можно будет применить к покупкам дороже 850 грн.

Все подробности в спецтеме Решения Верховной Рады

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