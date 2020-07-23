В Раде зарегистрировали законопроект о Нацкомиссии в сфере транспорта

Комиссия будет осуществлять государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта

В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 3927, который предполагает создание Национальной комиссии, осуществляющей регулирование в сфере транспорта, пишет "РБК-Украина".

Реклама

Об этом сообщил народный депутат, председатель подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Александр Скичко.

Проектом закона предусматривается создание Национальной комиссии, которая будет осуществлять государственное регулирование, мониторинг и контроль в сфере транспорта.

"Чрезвычайно важно создание НКРТ. Прежде всего, эта комиссия должна предупредить неоправданные манипуляции с ценами и тарифами со стороны монополистов на рынке транспортных услуг. За 10 месяцев мы так и не получили законопроект для рассмотрения от министерства транспорта и инфраструктуры, поэтому мы закончили работу с депутатским корпусом над своим собственным проектом закона. Перед тем мы провели слушания, много консультировались с бизнесом и основными стейкхолдерами, которых может коснуться новый закон. Учли все замечания. И сегодня зарегистрировали", – говорит Скичко.

В законопроекте говорится о пользовании железнодорожными путями, диспетчерскими службами, вокзалами и другими объектами инфраструктуры, обеспечивающими движение железнодорожного транспорта общего пользования, управления воздушным движением, а также специализированные услуги в речных, морских портах, морских рыбных портах и аэропортах.

В тренде Доллар станет дороже: эксперт озвучил неутешительный прогноз курса

Реклама

Напомним, ранее экс-первый заместитель министра промышленной политики Украины Сергей Грищенко заявил, что от стабильной работы "Укрзализныци" зависит вся экономика страны, и в условиях кризиса нельзя поднимать тарифы на грузоперевозки, поскольку это ударит по базовым отраслям.

В свою очередь, народный депутат, член комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев заявил, что поднятие тарифов "Укрзализныцей" на грузоперевозки будет катастрофой для предприятий-экспортеров, отметив, что это приведет к удорожанию их продукции и потери конкурентоспособности на мировых рынках.

Ранее свой проект закона предоставило на обсуждение Министерство инфраструктуры Украины, однако Европейская бизнес-ассоциация выступила с резкой критикой документа. Предложенная модель финансирования Министерством НКРТ ставила под сомнение независимость регулятора, следовательно министерский законопроект даже не отправляли на рассмотрение в парламент.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама