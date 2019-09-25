Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,21
26,64

В Раде зарегистрировали законопроект о рынке земли

25 сентября, 18:44

Документ уже передан на рассмотрение профильному комитету

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Кабинет министров в среду, 25 сентября, внес в Верховную Раду законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения. Документ зарегистрирован под номером 2178.

"Получен Верховной Радой, передан на рассмотрение руководству, направлен на рассмотрение комитета", – говорится на сайте парламента.

В пояснительной записке отмечается, что в октябре 2001 года Рада приняла Земельный кодекс Украины, которым, согласно Конституции, закрепила гарантии приобретения и реализации права собственности на землю. В то же время был введен запрет на отчуждения земель отдельных видов земель сельскохозяйственного назначения.

Мораторий ежегодно продлевался, последний раз – до 1 января 2020 года.

Реклама

"Длительное отсутствие свободного оборота земель имеет негативные последствия: теневое использование земель, коррупция в земельной сфере, отсутствие конкуренции и занижение цены арендной платы за землю, недополучение поступлений в местные бюджеты, отсутствие ипотечного кредитования под залог земель", – говорится в пояснительной записке.

Также в ней сказано, что земельный мораторий ограничивает конституционное право собственности на землю.

В тренде
"Будут просить деньги – жалуйтесь": экс-зам Супрун рассказал о новом этапе медреформы

"Граждане Украины, которые испытывают негативное влияние такого ограничения конституционного права на землю, пытаются защитить нарушенное право в судах, в том числе и в Европейском суде по правам человека", – отметили в правительстве.

Запрет на продажу сельхозземель предлагается снять с 1 октября 2020 года.

"Учитывая существующую острую социальную, экономическую и правовую необходимость открытия отмены запрета на отчуждение земли сельскохозяйственного назначения, а также наличие достаточных базовых технических предпосылок для функционирования в Украине цивилизованного оборота земель, принятие соответствующего закона является актуальным и целесообразным", – говорится в пояснительной записке.

Новости "Сегодня" писали, что Кабинет министров утвердил указанный законопроект на заседании правительства 25 сентября. Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что это первый проект закона из пакета по земельной реформе. По его словам, еще ряд законов внесут в парламент народные депутаты, которые работают с Кабмином в одной рабочей группе.

Ранее министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов перечислил основные положения оборота земель в Украине.

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Кабмин земля Верховная Рада законы земельная реформа рынок земли

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Загадочный курс: ждет ли нас доллар по 20 гривен
Загадочный курс: ждет ли нас доллар по 20 гривенЭкономика
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в США
После нападений и поджога дома Гонтареву позвали в СШАПолитика
Переговоры с МВФ о новой программе: Гончарук раскрыл детали
Переговоры с МВФ о новой программе: Гончарук раскрыл деталиЭкономика
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделю
Доллар продолжит пике: эксперты дали прогноз курса валют на неделюФинансы
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсий
В Украине утвердили показатель средней зарплаты для начисления пенсийЭкономика
Рост прожиточного минимума вдвое: в Кабмине поставили цель
Рост прожиточного минимума вдвое: в Кабмине поставили цельЭкономика

Новости партнеров

Loading...