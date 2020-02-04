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В Раду подали новый список не подлежащих приватизации предприятий

4 февраля, 14:41

Старый перечень прекратил работать еще осенью 2019 года

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом свидетельствует информация с официального сайта парламента. При этом еще 2 октября 2019 года Верховная Рада отметила предыдущий перечень предприятий, не подлежащих приватизации.

Законопроект № 2831 поступил на рассмотрение Рады 3 февраля, и пока что не опубликован ни его текст, ни пояснительная записка.

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Как сообщалось, 15 января Кабмин утвердил обновленный перечень предприятий, которые не подлежат приватизации. В него, в частности, вошли "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз", "Укртранснафта", холдинговая компания "Артем", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Антонов".

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Напомним, по мнению экспертов, сумма дохода, которую ожидают получить от приватизации, которая заложена в госбюджет-2020, может быть ниже ожидаемой.

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Источник: Сегодня

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