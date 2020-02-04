В Раду подали новый список не подлежащих приватизации предприятий

В Верховной Раде зарегистрирован правительственный законопроект № 2831 "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизации". Об этом свидетельствует информация с официального сайта парламента. При этом еще 2 октября 2019 года Верховная Рада отметила предыдущий перечень предприятий, не подлежащих приватизации.
Законопроект № 2831 поступил на рассмотрение Рады 3 февраля, и пока что не опубликован ни его текст, ни пояснительная записка.
Как сообщалось, 15 января Кабмин утвердил обновленный перечень предприятий, которые не подлежат приватизации. В него, в частности, вошли "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укртрансгаз", "Укргазвыдобування", "Черноморнафтогаз", "Укртранснафта", холдинговая компания "Артем", "Укрпошта", "Укрзализныця", "Энергоатом", "Укргидроэнерго", "Укрэнерго", "Антонов".
Напомним, по мнению экспертов, сумма дохода, которую ожидают получить от приватизации, которая заложена в госбюджет-2020, может быть ниже ожидаемой.
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