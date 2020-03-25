В Раду подали законопроект о запрете импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект о введении запрета на осуществление коммерческого импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами ЕС или Энергетического Сообщества

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины "О рынке электрической энергии" №3262, автором которого является "слуга народа" Сергей Нагорняк, зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предлагается запретить осуществление коммерческого импорта электроэнергии из государств, не являющихся членами (сторонами) Европейского Союза или Энергетического Сообщества, то есть России и Беларуси.

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Также предполагается временно, на время перехода ОЭС Украины на параллельную работу с объединенной энергосистемой Европейского Союза (ENTSO-E), позволить осуществлять только технологический переток электрической энергии из этих государств.

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Напомним, накануне Кабмин ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса, с 1 апреля 2020 года.

С критикой этого решения выступил Андрей Герус, глава парламентского комитета по ТЭК, который был инициатором открытия импорта электроэнергии из России в октябре 2019 года. Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижению уровня потребления угля отечественными ТЭС. Вследствие этого 25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

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