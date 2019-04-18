В РФ подсчитали, какой объем товарооборота с Украиной попал под санкции

Ситуацию прокомментировали в Минэкономразвития РФ

Фото: REUTERS/Mohamed Abd El Ghany.

Суммарный оборот товаров, в отношении которых правительство России ввело 18 апреля ограничения, оценивается более чем в 4,3 млрд долларов, что составляет почти 30% от общего объема товарооборота между Украиной и РФ в 2018 году.

Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, сообщает пресс-служба министерства.

"Перечень украинской продукции, попадающей под вводимые правительством ограничения, формировался, в том числе, с точки зрения возможностей ее замещения как отечественными товарами, так и продукций из иных государств", – сказал он.

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Напомним, 18 апреля премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства сообщил, что подписал постановление об ответных действиях Москвы на ограничения, введенные Украиной 10 апреля.

Речь идет о расширении запрета на ввоз в Россию украинской продукции, а также о запрете экспорта в Украину российской нефти и нефтепродуктов. Подробнее читайте в статье: "Юбки, бумага и посуда: Россия показала новый список запрещенных товаров из Украины".

При этом с 1 июня 2019 года продукция ТЭК, в том числе уголь, нефть и нефтепродукты, можно будет вывозить в Украину только на основании отдельных разрешений.

В Министерстве экономразвития и торговли назвали действия РФ ожидаемыми и недружественными, а также заявили, что вместе с другими министерствами проведут их дополнительную оценку.

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