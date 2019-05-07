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В России нашли источник "грязной" нефти: начались аресты

7 мая, 14:24

О прогрессе в уголовном деле рассказал глава российского Минэнерго

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko
Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko.

Четыре человека задержаны и помещены в СИЗО по уголовному делу о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба". Об этом заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"По итогам проверки найден источник загрязнения – это узел учета "Лопатино" в Самарской области. Следственные действия выявили группу компаний, осуществлявших незаконную деятельность и сдачу в систему некондиционной нефти с использованием в сверхнормативном количестве хлорорганических соединений", – доложил Новак российскому премьер-министру Дмитрию Медведеву.

По словам Новака, материалы проверки переданы в Генеральную прокуратуру РФ, по делу работают ФСБ РФ и Следственный комитет РФ.

Российский министр отметил, что уголовное дело возбуждено по статьям 158 (кража) , 210 (организация преступного сообщества) и 215.2 (приведение в негодность объектов жизнеобеспечения) УК РФ.

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. Сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефтеперерабатывающих заводов и логистической системы. Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии, а ряд стран, включая Украину, прекратили транзит по нефтепроводу "Дружба".

2 мая Беларусь получила из РФ качественное сырье. Однако в нефтепроводе "Дружба" скопилось 5 миллионов тонн "грязной" нефти:


"Укртранснафта" уже заявила о готовности возобновить транспортировку нефти в Европейский Союз.

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Тег нефть, Россия, уголовное дело, аресты, нефтепровод, нефтепровод дружба, Александр Новак

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Интерфакс

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