В России настроились на обвал стоимости нефти

Сегодня, 10:18

Пока что черное золото дорожает на мировых рынках

Фото: AFP
Фото: AFP

Мировые цены на нефть в конце 2018 – начале 2019 года могут снизиться до 55-60 долларов за баррель. Такой прогноз озвучил первый зампред российского Внешэкономбанка Андрей Клепач.

По его словам, многое будет зависеть от развития ситуации с возможным введением санкций против Ирана.

"Мы ожидаем снижения [цены на нефть]. Пока она выше, чем большинство прогнозов и ожиданий. Мы думаем, что до 50 с лишним – 60 долларов она должна снизиться. Вопрос в том, как санкции против Ирана будут работать и как они ударят по его нефтяной отрасли, как поведет себя Саудовская Аравия, которая будет, скорее всего, компенсировать возможные ограничения поставок. Я думаю, что где-то до 55-60 долларов [за баррель] цена уйдет", – сказал Клепач.

Сегодня, 28 августа, цена на нефть растет, о чем свидетельствуют данные торгов. Так, по состоянию на 10:15 по киевскому времени цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 76,56 доллара за баррель.

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Стоимость фьючерса на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет 68,75 доллара за баррель. 

Напомним, Минэнерго США продаст 11 млн баррелей нефти из своего резерваЗаявки на приобретение черного золота с нефтеперерабатывающих заводов штатов Техас и Луизиана принимались до сегодняшнего дня, 28 августа. Поставки начнутся в октябре и ноябре 2018 года. 

Это второй раз, когда США открывают нефтяные резервы, которые были созданы в противовес арабским производителям после первого нефтяного кризиса 1973-74 гг. Впервые нефтяной резерв США был распечатан в 1991 году, во время войны в Персидском заливе. 

Впрочем, долгосрочный международный прогноз для рынка нефти – позитивный ввиду ожидаемого введения санкций США против Ирана, которые затронут также поставки нефти.
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Источники:

ТАСС, "Сегодня"

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