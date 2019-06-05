В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

Заявление Медведева прозвучало по итогам встречи со словацким коллегой

Фото: "Укртрансгаз".

Если новые власти Украины перейдут от "политических спекуляций" к "прагматическим соображениям", транзит российского газа через Украину сохранится. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", – сказал он.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил о необходимости до зимы накопить в подземных хранилищах Украины около 20 млрд куб. м газа на случай приостановки транзита, в связи с чем компании необходимо найти еще около миллиарда долларов.

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