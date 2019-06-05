Сделать стартовой
27,21
30,59
УКР
Главная Больше  Новости экономики Больше  Новости экономики

В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

5 июня, 15:35

Заявление Медведева прозвучало по итогам встречи со словацким коллегой

Фото: "Укртрансгаз"
Фото: "Укртрансгаз".

Если новые власти Украины перейдут от "политических спекуляций" к "прагматическим соображениям", транзит российского газа через Украину сохранится. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со словацким коллегой Петером Пеллегрини.

"Мы надеемся, что, во всяком случае, у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями", – сказал он.

Напомним, контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.


Глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев заявил о необходимости до зимы накопить в подземных хранилищах Украины около 20 млрд куб. м газа на случай приостановки транзита, в связи с чем компании необходимо найти еще около миллиарда долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег газ, Россия, Медведев, транзит газа

Вы сейчас просматриваете новость " В России назвали условие для сохранения транзита газа через Украину". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Украину и Россию ждут переговоры о транзите газа: Совет НБУ предупредил об угрозах

3 июня, 10:49

Данилишин озвучил прогнозы и обратился к СНБО

Если транзит газа прекратится: в СНБО подсчитали, сколько потеряет Украина

31 мая, 09:13

Данилюк напомнил, что речь идет не только о деньгах

Украина приняла новые меры на случай остановки транзита российского газа

29 мая, 18:00

Коболев напомнил, что Россия готовится устроить "очередную газовую войну"

У Зеленского поддерживают создание консорциума по управлению ГТС

22 мая, 22:37

По словам Данилюка, газотранспортную систему необходимо модернизировать

Девушка дня. Самая красивая гольфистка мира Пэйдж Спиранак

9 фраз, которые мужчины боятся услышать от жен

4 натуральных способа победить грибковую инфекцию ногтей

Мощная шея и стрижка «под мальчика»: Брежнева до «ВИА Гры»

Аваков: почему Гиркину с НВФ дали пройти из Славянска в Донецк

Автомобили, которым можно доверять: топ-10 самых безопасных

Добкин рассказал о позоре экс-президента Украины

Жена украинского кума Путина стала моделью известного дизайнера

Создан самый эффективный препарат от кашля: вкусное лекарство

Когда стоит крестить новорожденного ребенка

Женщина пропала в океане: спустя 1,5 года случилось нечто

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Новый статус для Украины и больше оружия: что подготовил для нас Вашингтон

Сегодня, 07:51

Статус главного союзника США значительно укрепит безопасность нашей страны

Убийство пятилетнего Кирилла: реакция жены подозреваемого

Сегодня, 07:38

Мама погибшего малыша готовится к похоронам

"Ит из Зе…": украинский президент глазами Запада

Вчера, 11:03

Что писали о Зеленском западные СМИ

Импичмент по-президентски: какой законопроект Зеленский предложил Раде

Вчера, 07:00

У гаранта хотят закон вне очереди, а спикер критикует его предложения

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Ученые показали лицо человека, жившего 1300 лет назад: фото

Как кошки воспринимают своих хозяев?
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь