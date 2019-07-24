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В России определили компенсацию за "грязную" нефть

24 июля, 15:57

Решение принято на сегодняшнем заседании совета директоров "Транснефти"

Фото: "Транснефть"
Фото: "Транснефть".

Предельный размер компенсации компаниям, пострадавшим от загрязнения нефти в системе магистрального нефтепровода "Дружба", установлен на уровне 15 долларов за баррель.

Соответствующее решение принял совет директоров российской "Транснефти" на заседании 24 июля, информирует пресс-служба оператора.

В сообщении говорится, что совет директоров утвердил порядок выплат в связи с попаданием в "Дружбу" нефти, не соответствующей требованиям ГОСТ.

"[Согласован] предельный размер выплат грузоотправителям по договорам об оказании услуг по транспортировке нефти из расчета 15 долларов США на 1 баррель некондиционной нефти. При этом было подчеркнуто, что грузоотправители должны документально подтвердить свои имущественные потери", – сказано в пресс-релизе.

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие российские регионы в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии.

В апреле Беларусь заявила о поступлении загрязненной нефти из России по "Дружбе" и приостановила транзит топлива в Европу. Аналогичные заявления были сделаны и в "Укртранснафте". 11 мая украинская компания возобновила прокачку нефти, а спустя шесть дней вновь заявила о приостановке. Украина окончательно восстановила транзит 21 мая.

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Тег нефть, компенсации, нефтепровод дружба, Транснефть

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