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В России открыли дело из-за грязной нефти

26 апреля, 18:22

В офисах частных организаций в Самаре идут следственные действия

Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko
Иллюстрация: REUTERS / Vasily Fedosenko.

Силовые ведомства в России возбудили уголовное дело по факту загрязнения нефти. Об этом сообщил журналистам советник президента "Транснефти", пресс-секретарь Игорь Демин после экстренных переговоров представителей Украины, Беларуси, Польши и РФ в Минске.

"Первые результаты свидетельствуют, что это загрязнение было умышленным действием", – сказал он.

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По его словам, сейчас в офисах нескольких частных организаций в Самаре идут следственные действия.

"Сейчас можно определенно сказать, что вброс хлорорганических соединений осуществлялся через узел учета, принадлежащий частной структуре "Самаратранснефть-Терминал", осуществляющей прием нефти и анализ ее качества от нескольких малых производителей", – добавил Демин.

Сегодня ранее гендиректор "Укртранснафты" Николай Гавриленко сообщил, что на минских переговорах стороны определили технические мероприятия по возобновлению транспортировки нефти.


Видео: Reuters

Напомним, 19 апреля "Белнефтехим" заявил о резком ухудшении качества нефти, поступающей из России. В связи с этим Беларусь намерена требовать с "Транснефти" компенсацию за поставку некачественной нефти, так как сырье с повышенным содержанием хлоридов рождает риск серьезных аварий для нефтеперерабатывающих заводов и логистической системы.

Из-за возникших проблем Беларусь остановила экспорт бензина и дизеля в Украину, Польшу и страны Балтии. Минску необходимо обеспечивать возросшие потребности внутреннего рынка, ведь импорт нефти из России ограничен. 

Сложившуюся ситуацию прокомментировал директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн. Подробнее читайте в статье "Сегодня": "Дефицита топлива не будет: эксперт успокоил автолюбителей".

Нефтепровод "Дружба" начинается в российском Татарстане, затем проходит через другие регионы РФ в белорусский Мозырь. Там "Дружба" разветвляется на два участка. Северный проложен в Беларуси, Латвии, Литве, Польше и Германии. Южный – в Украине, Чехии, Словакии и Венгрии. Кроме того, из российского Брянска через Беларусь проложен маршрут до Литвы и Латвии. Таким образом, после остановки транзита через Украину и Польшу работа нефтепровода фактически заблокирована.

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Тег нефть, Россия, Польша, транзит, Беларусь, транснефть

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Источник:

Интерфакс-Украина

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