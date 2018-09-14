В России отреагировали на вердикт суда по "долгу Януковича" в пользу Украины

Решение суда в Лондоне, который отсрочил взыскание с Украины 3 млрд долларов по "долгу Януковича", прокомментировал первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Решение апелляционной инстанции заключается в следующем: из четырех доводов украинской стороны не поддержано три. По одному из них Апелляционный суд Англии принял решение о проведении более глубокого, детального изучения вопроса. Речь идет о предоставлении кредита Украине якобы под воздействием российской стороны", – пояснил Силуанов.

Он пообещал, что Россия обратится в Верховный суд Англии.

"Уверены, что английское правосудие сможет объективно разобраться и принять соответствующее решение. Нынешнее решение на некоторое время откладывает окончательное решение по урегулированию спора между РФ и Украиной. Надеемся, что следующая инстанция, более высокая инстанция, окончательно примет объективное решение", – сказал Силуанов.

Напомним, Апелляционный суд Англии сегодня, 14 сентября, отправил на новое рассмотрение решение по иску о взыскании с Украины в пользу России задолженности по евробондам на 3 млрд долларов. Таким образом, суд удовлетворил апелляцию Украины.

Высокому суду Лондона придется вернуться к рассмотрению долгового спора между Киевом и Москвой в рамках классического судопроизводства.

"Суд первой инстанции ошибочно не стал рассматривать аргументы украинской стороны, решил судья. Таким образом, теперь дело будет слушаться в рамках полноценной процедуры, что отсрочит возможность взыскания долга в пользу РФ", - отмечает агентство Bloomberg.

Как известно, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 года. Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции Достоинства, выделить успели только первый транш.

Украинские власти считают эти деньги взяткой, которую РФ дала Януковичу за отказ подписать Соглашение об ассоциации Украины и ЕС.

В 2017 году суд Лондона отклонил аргументы Украины в иске к России на 3 млрд долларов. Киев уже заявлял, что намерен оспаривать решение Высокого суда Лондона. Суд дал разрешение на подачу апелляции. Минфин Украины при этом нашел плюсы в решении суда – судья признал военную и экономическую агрессию России по отношению к Украине. Правда, учесть эту агрессию суд не смог, так как работает в рамках английской правовой доктрины.

Позже, 23 июня 2017 года, Министерство финансов Украины подало апелляцию на решение Высокого суда Лондона по "долгу Януковича".