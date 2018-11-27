В России признали, что экономика попала в "застойную яму"

Российская экономика попала в "серьезную застойную яму" впервые с послевоенных лет. Об этом заявил председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин.

"Вообще, я хочу сказать, что после Второй мировой войны у нас нет такого длинного периода в истории России, чтобы мы жили больше 10 лет с темпом роста 1%. Мы, в общем-то, попали в серьезную такую застойную яму, серьезную", – сказал Кудрин.

Кудрин напомнил, что правительство РФ недавно снизило прогноз в этом году с 2,1% до 1,8, но "будет еще ниже".

"При том, что цена за нефть увеличилась в два раза, то есть прирост цены на нефть, который всегда был драйвером нашей экономики, уже даже не останавливает дальнейшего снижения темпов роста", – сказал глава российском Счетной палаты.

Напомним, ранее в ноябре-2018 глава Центрбанка России Эльвира Набиуллина отметила, что в 2019 году Россию может ждать резкое ухудшение финансовой ситуации. В частности, стоимость нефти может снизиться до 35 долларов за баррель, а санкции против РФ могут ужесточиться, что приведет к оттоку капитала из страны. При таком сценарии экономику России ожидает рецессия и "кратковременный всплеск инфляции до двузначных значений", а также необходимость ужесточения кредитно-денежной политики.

Также сообщалось, что из России стремительно "уплывает" капитал. Как отметили в Центробанке РФ, такая ситуация обусловлена "примерно в равной пропорции операциями банков по погашению внешних обязательств и прочих секторов по приобретению финансовых активов за рубежом".