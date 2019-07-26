В России сообщили, на сколько предложили Украине продлить контракт на транзит газа

Соответствующее заявление сделал Александр Новак

Фото: Минэнерго РФ.

Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии.

"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство [в Украине] и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", – сообщил он.

При этом Новак добавил, что возможные корректировки – это предмет переговоров коммерческих компаний.

Сегодня в СМИ появилась информация, что Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу после истечения действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".

Позже исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко посоветовал "Газпрому" официально ответить на предложение Еврокомиссии по транзиту газа через территорию Украины после 2020 года, а в случае отказа – предложить свой вариант.

Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.

Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должен быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.

В "Нафтогазе" заявили, что готовы заключить с Россией соглашение о транзите газа на условиях, предложенных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем – "это должно быть операторское соглашение в отношении мощностей объемом 90 млрд куб. м ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд куб. м ежегодно в среднем на протяжении 10 лет".

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