В России сообщили, на сколько предложили Украине продлить контракт на транзит газа
Соответствующее заявление сделал Александр Новак
Москва предложила Киеву продлить на год действующий контракт на транзит газа, который истекает 31 декабря 2019 года. Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправительственной комиссии.
"Мы дождемся, когда начнутся трехсторонние консультации, когда будут избрано новое правительство [в Украине] и контрагенты появятся. В целом мы за то, чтобы Украина покупала напрямую газ. Мы предложили нашим коллегам продлить действующий контракт на год на существующих условиях", – сообщил он.
При этом Новак добавил, что возможные корректировки – это предмет переговоров коммерческих компаний.
Сегодня в СМИ появилась информация, что Россия намерена заключить с Украиной краткосрочное соглашение о транзите газа в Европу после истечения действующего контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом".
Позже исполнительный директор украинской компании Юрий Витренко посоветовал "Газпрому" официально ответить на предложение Еврокомиссии по транзиту газа через территорию Украины после 2020 года, а в случае отказа – предложить свой вариант.
Контракт на транзит российского газа через территорию Украины был заключен в 2009 году и истекает в конце 2019-го. Россия отказывается заключать договор на европейских условиях. В свою очередь украинская сторона неоднократно заявляла, что не может принять требование России о продлении существующего договора и отрабатывает сценарии на случай прекращения транзита с 2020 года.
Согласно предложению ЕК, новый контракт на транзит газа должен быть длительным – на десять или более лет – и предусматривать такие объемы, которые могли бы заинтересовать европейского инвестора с высокой репутацией.
В "Нафтогазе" заявили, что готовы заключить с Россией соглашение о транзите газа на условиях, предложенных вице-президентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем – "это должно быть операторское соглашение в отношении мощностей объемом 90 млрд куб. м ежегодно и соглашение о бронировании мощностей (или своп) на 60 млрд куб. м ежегодно в среднем на протяжении 10 лет".
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