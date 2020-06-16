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В России зафиксирован серьезный рост безработицы после введения карантина

16 июня, 05:56

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

За полмесяца зарегистрированных безработных стало на 334 тыс. человек больше

В России, которая незаконно выдает украинцам паспорта на оккупированной части Донбасса, растет количество безработных. Так, число официально зарегистрированных безработных в России выросло до 2,424 млн человек. Об этом сообщил министр труда России Антон Котяков.

По данным на 1 июня, которые Котяков озвучивал в Совете Федерации, в России было 2,09 млн безработных.

В течение июня безработными регистрировались около 150 тыс. человек в неделю.

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Таким образом, за полмесяца зарегистрированных безработных стало на 334 тыс. человек больше.

По словам Котякова, рост безработицы замедлился.

"С середины апреля до конца мая в среднем в неделю мы регистрировали порядка 220–250 тысяч наших граждан", – сказал российский чиновник.

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Количество потерявших работу людей растет в том числе из-за эпидемии COVID-19 в России. В марте 2020 года, до ее начала, зарегистрированных безработных в России было 726 тысяч человек.

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В мае Котяков прогнозировал рост числа безработных до 5,3 миллиона человек, но не уточнил, по итогам какого периода.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что более года назад президент России Владимир Путин выдал указ об упрощенной процедуре получения паспортов РФ жителями оккупированных территорий Украины.

Украинцы получившие российский паспорт, могут лишиться не только пенсий, но и украинского гражданства. Подробности – в сюжете "Сегодня":

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Россия карантин безработица коронавирус

Источник: Интерфакс

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