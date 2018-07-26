В руководстве Минфина произошли кадровые перестановки

Вчера, 14:21

Один из соратников Данилюка продолжил сотрудничество с правительством

Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko
Сергей Марченко. Фото: facebook.com/sergey.marchenko

Кабинет министров Украины уволил с занимаемых должностей заместителей министра финансов Юрия Буцу и Сергея Марченко. Об этом сообщил вице-премьер-министр Павел Розенко.

"Уволили Буцу и Марченко", – сказал Розенко.

По его словам, правительство также приняло решение назначить юриста Сергея Верланова и предпринимателя Юрия Джигиря на должности заместителей министра финансов.

В то же время правительство назначило Буцу правительственным уполномоченным по вопросам управления государственным долгом.

Напомним, два заместителя министра финансов – Юрий Буца и Сергей Марченко – решили подать в отставку после принятого 7 июня Верховной Радой решения уволить главу Минфина Александра Данилюка. После этого увольнения и.о. министра финансов была назначена Оксана Маркарова.

Юрий Буца и Сергей Марченко были назначены заместителями министра в мае 2016 года. Буца курировал вопросы долговой политики, сотрудничества с международными организациями и управления европейской интеграцией, Марченко – вопросы фискальной децентрализации, бюджетного процесса и налоговой политики.

Как собщалось, 4 июля Кабинет министров назначил на должность заместителя министра финансов Юрия Гелетия.
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Источник:

УНИАН

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