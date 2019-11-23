В руководящем составе Минэкономики прошли "чистки"

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений ведомства, что составляет 50% от предыдущей структуры – Министерства экономического развития и торговли. Об этом написал глава министерства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.
По его словам, очередной этап трансформации министерства состоялся 22 ноября.
Сегодня Милованов опубликовал перечень департаментов, в которых поменялось руководство:
- Юридический департамент.
- Департамент международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции.
- Департамент стратегического развития сектора обороны и безопасности.
- Департамент интеллектуальной собственности.
- Департамент управления государственной собственностью.
- Департамент санкционной политики.
- Департамент развития информационно-коммуникационных технологий, документооборота и электронных сервисов.
- Сектор предупреждения и выявления коррупции (самостоятельное подразделение).
- Сектор обеспечения работы государственного секретаря министерства (самостоятельное подразделение).
Как писали новости "Сегодня", ранее Милованов сообщил, что Минэкономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. Он добавил, что у министерства есть четкие критерии, которые учитываются при принятии решении, – финансовые результаты, выполнение ключевых показателей и задач, репутация и командность работы.
Милованов занимает должность главы Минэкономики с 29 августа 2019 года. Подробнее о членах нового Кабмина смотрите в нашем сюжете:
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