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В руководящем составе Минэкономики прошли "чистки"

23 ноября, 15:07

Милованов сообщил, в каких департаментах поменялось руководство

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Тимофей Милованов. Фото: yes-ukraine.org

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства уволило 15 должностных лиц из руководящего состава структурных подразделений ведомства, что составляет 50% от предыдущей структуры – Министерства экономического развития и торговли. Об этом написал глава министерства Тимофей Милованов на своей странице в Facebook.

По его словам, очередной этап трансформации министерства состоялся 22 ноября.

Сегодня Милованов опубликовал перечень департаментов, в которых поменялось руководство:

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  1. Юридический департамент.
  2. Департамент международного торгово-экономического сотрудничества и европейской интеграции.
  3. Департамент стратегического развития сектора обороны и безопасности.
  4. Департамент интеллектуальной собственности.
  5. Департамент управления государственной собственностью.
  6. Департамент санкционной политики.
  7. Департамент развития информационно-коммуникационных технологий, документооборота и электронных сервисов.
  8. Сектор предупреждения и выявления коррупции (самостоятельное подразделение).
  9. Сектор обеспечения работы государственного секретаря министерства (самостоятельное подразделение).

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Как писали новости "Сегодня", ранее Милованов сообщил, что Минэкономики уволило 47 руководителей госпредприятий и госслужащих категории А. Он добавил, что у министерства есть четкие критерии, которые учитываются при принятии решении, – финансовые результаты, выполнение ключевых показателей и задач, репутация и командность работы.

Милованов занимает должность главы Минэкономики с 29 августа 2019 года. Подробнее о членах нового Кабмина смотрите в нашем сюжете:

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увольнение Минэкономики Тимофей Милованов

Источник: Сегодня

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