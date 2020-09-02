Запасы дешевых нефтепродуктов закончились: что будет с ценами на горючее в сентябре

За август цены на горючее выросли в среднем на 20 копеек

Заправить полный бак автомобиля бензином А95+ сейчас на девять гривень дороже, чем месяц назад. На минувшей неделе розничные цены заметно повысились в двух областях – Луганской и Запорожской – и в Киеве. В среднем литр бензина подорожал на 20 коп./л. К этому привели нестабильность гривни в течение последнего месяца и дорогая нефть. Горючее продолжит дорожать и в сентябре, уверены эксперты. На это есть несколько причин.

Как изменились цены на горючее за месяц

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Эксперт нефтерынка Леонид Косянчук подчеркивает, что цены на горючее в Украине зависят от двух факторов:

цен на внешнем рынке, то есть европейских котировок; курса гривни.

На сегодняшний деть ни первое, ни второе не сыграло "в пользу" украинского потребителя.

"И так два месяца цены практически не повышались и операторы их держали вне зависимости от того, что гривня колебалась", – говорит Косянчук.

Запасы дешевых нефтепродуктов закончились. Цены на внешних рынках выросли, поскольку на рынки начало поступать горючее, произведенное из более дорогой нефти. Существует закономерность: если горючее на границе дорожает на один процент, то цены на АЗС вырастут на 10 коп./л через две недели. Две недели – это период, за который партию горючего доставляют на АЗС от поставщика.

Гривня тоже не была стабильной и весь месяц ее курс колебался. Хотя по итогу месяца нацвалюта показала небольшое укрепление: 5 копек к доллару и 40 коп. к евро. Но этого недостаточно, чтобы сгладить эффект от цен на внешнем рынке.

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Курс валют является одним из самых важных, поскольку импортеры покупают горючее за валюту. При импорте нефтепродуктов государство начисляет налоги в евро и пересчитывает по курсу Нацбанка. А потомдоход, полученный в гривнях, операторы конвертируют в евро, чтобы закупить новую партию нефтепродуктов. А когда национальная валюта падает, то следующая закупка нефтепродуктов обходится для АЗС дороже, из-за чего они поднимают цены.

Как изменились цены на горючее:

ДП + 20 коп/л

Автогаз +21 коп./л

А-92 +19 коп/л

А-95 + +20 коп./л

А-95+ + 19 коп./л

Не смотря на опасения, протесты в Беларуси пока никак не отразились на поставках нефтепродуктов в Украину. Оттуда к нам поступает треть всего горючего. Неделю назад Антимонопольный комитет Украины заявил, что усилит наблюдение за рынком нефтепродуктов из-за риска дефицита.

"Доля бензинов и дизеля, которые производятся и ввозятся в Украину из Республики Беларусь, является весьма значимой для обеспечения в полном объеме спроса потребителей на топливо. Несмотря на распространение в СМИ информации о возможном ограничении объемов поставок нефтепродуктов с белорусских нефтеперерабатывающих заводов в Украине, Антимонопольный комитет Украины усиливает мониторинг ситуации на рынках горючего", - отметили в АМКУ.

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Поставки из Беларуси остаются стабильными, говорит сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич.

"Были опасения, что на нефтеперерабатывающих заводах будут забастовки. Рисков дефицита я не вижу. Более того, нефтепродукты были в профиците, поскольку спрос полностью не восстановился из-за карантина", – отмечает Марунич.

Чего ждать в сентябре

В конце августа произошло два события, которые могли бы ударить по ценам:

Беларусь снова повысила экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты с 1 сентября. После предыдущего повышения прошел только месяц. Пошлина на прямогонный бензин выросла с $25,7 до $26,1 за 1 тонну. На товарные бензины — с $14 до $14,2 за 1 тонну. Кабмин ввел спецпошлины на сжиженный газ и дизтопливо из России. Импорт "дизеля" из РФ по трубопроводу будет облагаться спецпошлиной в 4%, сжиженный газ – в размере 3%.

Но именно эти два фактора мало ударят по карманам автовладельцев, уверен Леонид Косянчук.

"Украина имеет максимальную диверсификацию источников поставок в Украину и большой мерой на цены влияет политика Национального банка Украины, чем внешнее ценообразование. А если даже введут в Украине спецпошлину 4%, то это даст 40 копеек – это мизер. Более существенную роль будет играть спрос и предложение", – отмечает Косянчук.

При этом эксперт поддерживает введение и удерживание акцизов на сжиженный газ, большой процент доходов от которого направляется на ремонт и обустройство автомобильных дорог.

"Авто на бензине и на сжиженном газе одинаков портят дороги. Только акциз на газ в пять раз меньше", – замечает Косянчук.

В сентябре цены на горючее продолжат медленный рост, уверен Дмитрий Марунич. Это будет происходить за счет того, что гривня постепенно ослабевает, а подорожавшая нефть продолжает поступать на нефтеперерабатывающие заводы.

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Что касается поставок из Беларуси, то они могут оборваться только в том случае, если протесты и забастовки в республике усилятся. Но эксперты не верят в такой сценарий.

"Если в Беларуси ситуация усугубится, тогда будет риск того, что в Украине может возникнуть дефицит нефтепродуктов, ввозимых из Бкларуси. Но в настоящее время я таких предпосылок не вижу", – говорит Марунич.

Но давать долгосрочные прогнозы относительно цен на топливо и их стабильности, – эксперты опасаются.

"Если сравнивать прогноз погоды и прогноз цен на бензин, то прогноз погоды можно считать более точной наукой. На цены влияет чрезвычайно много факторов, начиная от угрозы пандемии, и заканчивая политикой Национального банка Украины", – резюмирует Леонид Косянчук.

Ранее "Сегодня" писал, как изменятся цены на горючее в ближайшие дни.

Напомним, о подорожании топлива новости "Сегодня" рассказывали в начале лета. Детальнее смотрите в сюжете:

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