В сентябре в Украину приедет миссия МВФ: стала известна цель визита

Миссия Международного валютного фонда (МВФ) посетит Украину 6 – 19 сентября, чтобы обсудить с руководством страны вопросы экономической политики и предоставление очередного транша финансовой помощи. Об этом говорится в заявлении главы представительства МВФ в Украине Йосты Люнгмана, которое опубликовано на сайте МВФ 13 августа.

"По запросу украинских властей миссия МВФ посетит Киев 6 – 19 сентября, чтобы обсудить последнее политическое и экономическое развитие. Миссия также обсудит следующие шаги, в том числе финансовую помощь со стороны МВФ в поддержку политики, направленной на сохранение макроэкономической стабильности и обеспечение устойчивого роста", – говорится в заявлении.

Напомним, в 2015 году МВФ одобрил для Украины четырехлетнюю программу расширенного финансирования (EFF) общим объемом около 17,5 млрд долларов. Изначально программа предполагала ежеквартальный пересмотр программы.

Первый транш составил 5 млрд долларов. Украина смогла почти в срок получить второй транш на 1,7 млрд долларов в начале августа 2015 года, после чего возникла длительная пауза в продвижении по программе. В 2016 году переговоры возобновились, и МВФ решил выделить третий транш – 1 млрд долларов – в середине сентября-2016, а четвертый – 3 апреля 2017 года.

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С июля 2017 года Украина находится в переговорном процессе с МВФ: Фонд настаивает на повышении цены газа для населения, которое, по разным оценкам, может составить от 30% до 60%, в связи с ростом цен на международных рынках, тогда как в Кабмине считают такое резкое повышение цен для населения неоправданным.

Директор-распорядитель МВФ Кристин Лагард 19 июня 2018 года заявила, что выполнение условия, касающегося пересмотра цен на газ для населения, является критически важным для завершения текущего пересмотра поддерживаемой МВФ программы. По ее словам, другое предусловие выделения Украине очередного транша – соблюдение предельного дефицита госбюджета.

При этом 26 июля, в Украине вновь отложили повышение цены на газ: