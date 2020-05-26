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Отказ от карантина не помог: Швецию настиг коронакризис

26 мая, 14:30

Виктория Подолянец

Пандемия коронавируса оказывает влияние на самые благополучные страны

В Швеции, несмотря на отказ от карантина, отмечен рост безработицы. По данным статистического управления Швеции, в апреле этот показатель увеличился до 7,9%, что выше прогноза, пишет Bloomberg.

Как считает аналитик агентства Йоханна Йенссон, если спрос на товары и услуги не восстановится, уровень безработицы может вырасти до 17%.

Падение спроса и ситуация на рынке труда уже склоняют власти к принятию законопроекта, который облегчит работодателям процесс увольнения сотрудников и уменьшит связанные с этим выплаты.

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Против таких нововведений выступили профсоюзы и оппозиция, которая пообещала отправить премьер-министра Швеции Стефана Левена в отставку, если законопроект одобрят.

В середине мая Bloomberg писал о том, что Швеция может пережить экономический спад, который приведет к сокращению экономики на 7% в 2020 году.

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Напомним, власти Швеции отказались от введения жестких мер карантина. Там оставались открытыми для посещения общественные места, кафе и рестораны, начальные школы и детсады. Запрет ввели только на собрание в одном месте более 50 человек. Также шведы получили рекомендацию соблюдать социальную дистанцию, по возможности работать удаленно и избегать контакта с пожилыми людьми.

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Сейчас, по данным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции зарегистрировали 33,8 тыс. заразившихся коронавирусом.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, как 35-летняя шведская принцесса София закончила ускоренные трехдневные курсы в медицинском колледже и пошла работать в стокгольмский госпиталь Софиахеммет, чтобы помогать в борьбе с пандемией SARS-CoV-2.

О том, как жили Париж и Стокгольм во время пандемии – смотрите видео:

Видео: tripmydream.com

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