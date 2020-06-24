В случае провала законодательной имплементации меморандума с "зелеными" ответственность за уничтожение ВИЭ будет лежать на Герусе – нардеп

Инициатива НКРЭКУ повысить тариф на передачу электроэнергии в 4 раза является неподъемной для бизнеса и промышленности и грозит уничтожением украинской экономики. Об этом написала народный депутат Украины, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер на своей странице в Facebook, сообщает "Znaj.ua".

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"Для украинского бизнеса и промышленности это совершенно неподъемная величина. Как результат, мы получаем остановку многих предприятий и потерю рабочих мест", – написала Буймистер.

По ее мнению, Регулятор предложил такое решение для того, чтобы заблокировать обязательства в энергетике в кризисной ситуации, которая была вызвана в том числе и действием спекулятивных схем на рынке электроэнергии, инициированных председателем энергокомитета ВР Андреем Герусом.

"Более чем полгода Регулятор наблюдал за "торговлей воздухом" и махинациями на рынке, которые обваливали цены и приводили к тому, что объемы электроэнергии, вырабатываемой Энергоатомом, "выталкивались" на балансирующий рынок, где покупались со скидкой 45% "нужными" потребителями. Это все привело к убыткам государству и накоплению дефицита в почти 30 млрд грн. И когда надо было уже бить тревогу – наш Регулятор молчал. А сейчас, вдруг, НКРЭКУ "прозрели" и не нашли ничего лучше, как повесить весь этот дефицит на промышленных потребителей электроэнергии",— пояснила Буймистер.

Депутат считает, что таким образом НКРЭКУ сталкивает инвесторов в ВИЭ и промышленность, что приведет к уничтожению отрасли альтернативной энергетики в Украине.

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"Такое резкое поднятие тарифа на передачу спровоцирует гарантированный и объективный шквал критики со стороны промышленников. В ответ НКРЭКУ планирует показать пальцем в сторону производителей ВИЭ: "Смотрите – это все из-за них". Это не соответствует действительности, ведь государство имеет все возможности для расчетов с инвесторами в ВИЭ без столь значительного повышения", – подчеркнула Буймистер.

Как сообщалось, 10 июня Кабинет мнистров Украины и Министерство энергетики подписали с представителями инвесторов в зеленую энергетику меморандум, который должен решить проблемы сектора и помочь вывести энергетическую отрасль из кризиса. Для законодательной имплементации норм меморандума в ВР внесен соответствующий законопроект, который предусматривает снижение зеленых тарифов и устанавливает график погашения долгов за такую электроэнергию.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, законодательное внедрение положений меморандума позволит Украине сэкономить около 2 млрд евро до 2030 года. Напомним, долги государственного "Гарантированного покупателя" перед инвесторами в зеленую энергетику, по словам и.о. министра энергетики Ольги Буславец достигли 14 млрд грн.

Как сообщал на своей странице в Фейсбук заместитель председателя комитета ВР по энергетике и ЖКХ Алексей Кучеренко, по инициативе Геруса НКРЭКУ планирует повысить в 4 раза тарифы НЭК Укрэнерго, что вызовет возмущение промпредприятий, вследствие чего законодательная имплементация норм меморандума будет заблокирована.

Нардеп Буймистер призвала НКРЭКУ отказаться от повышения тарифов НЭК Укрэнерго, подчеркнула необходимость законодательной имплементации норм меморандума между Кабмином и инвесторами в зеленую энергетику.

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"Поэтому Valeriy Tarasyuk, надеюсь, вы снимете с рассмотрения данное постановление и дадите возможность парламенту и правительству принять необходимые законопроекты и подзаконные акты. После чего и тариф на передачу так существенно повышать не придется.

Также очень рассчитываю на своих коллег из комитета ВРУ по вопросам энергетики и ЖКУ, что соответствующие законопроекты получат положительное заключение комитета на завтрашнем заседании. Иначе, Andriy Gerus, помни, что историческая ответственность за уничтожение украинской экономики будет лежать на тебе!" - написала Людмила Буймистер.

Рассмотрение вопроса по повышению тарифов Укрэнерго было запланировано на 24 июня, но НКРЭКУ перенесла его на 25 июня.

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