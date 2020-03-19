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В "Слуге народа" готовят законопроект о закрытии импорта электроэнергии из РФ и Беларуси

19 марта, 16:00

Законопроект будет подан в ближайшее время

Член комитета Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк предлагает ввести полный запрет импорта электроэнергии из России и Беларуси. Об этом нардеп сообщил в комментарии РБК-Украина.

По его словам, законопроект будет подан в ближайшее время.

"Кабмин принял разумное решение о введении 65% пошлины на импорт российского угля и электроэнергии. Но такое решение нужно было принимать еще раньше. Мы должны защищать свои рынки, как это делают все страны сегодня, а не покупать электроэнергию в России или Беларуси. У нас есть атомные и тепловые станции, и мы должны обеспечивать рабочие места и работу украинским гражданам, а не россиянам и белорусам", – заявил Нагорняк.

Нардеп также добавил, что пошлина Кабмина не распространяется на Беларусь, которая выступает транзитером российской электроэнергии, поэтому вопрос остановки импорта должен быть решен на законодательном уровне.

Напомним, Кабмин с 1 апреля 2020 года ввел специальную пошлину в размере 65% на импортируемые из России электроэнергию и уголь, кроме антрацита и кокса.

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Фото: REUTERS/Nick Oxford

С критикой этого решения выступил Андрей Герус, глава парламентского комитета по ТЭК, который был инициатором открытия импорта электроэнергии из России в октябре 2019 года.

Рост российского импорта привел к ограничению мощностей украинских энергопредприятий и снижению уровня потребления угля отечественными ТЭС.

25 февраля 2020 года президент Украины Владимир Зеленский поручил остановить с 1 марта импорт тока из России и Беларуси и загрузить углем отечественные ТЭС.

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