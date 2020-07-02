В "Слуге народа" хотят постепенно изменить прожиточный минимум: каким он будет

Решение о повышении прожиточного минимумаодобрили на заседании Комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, рекомендовав Раде принять за основу законопроект № 3515. Об этом сообщили в партии "Слуга народа".

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"Прожиточный минимум должен удовлетворять основные потребности человека в современных социально-экономических условиях и способствовать повышению уровня материального обеспечения наиболее уязвимых категорий населения страны. Именно поэтому предлагается привязать его к средней годовой зарплате", – считают в парламентском комитете.

Так, там полагают, что соотношение размера прожиточного минимума к среднемесячной заработной плате должен составлять не менее 40% в 2021 году, а в 2031 году – не менее 50%.

"Законопроектом заложено то, что прожиточный минимум в стране постепенно достигнет реальной величины. По моим подсчетам, это 4 686 гривен. Постепенно мы будем готовы экономически, макроэкономически повысить социальную защиту населения. Как и было обещано. Но уже не создавая разрывов между реальным прожиточным минимумом и тем, что используется при расчете бюджета страны. И человек, наконец, после долгих лет ожидания, получит социальное обеспечение в соответствии с его реальными потребностями", – отметила председатель комитета Галина Третьякова.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что с 1 июля повышен прожиточный минимум, а следом за ним и пенсии с социальными выплатами. Прожиточный минимум в стране в этом году меняется дважды – в июле и в декабре.

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До этого прожиточный минимум в Украине составлял 2027 грн. А с 1 июля прожиточный минимум повышен до:

для трудоспособных лиц 2197 грн (был 2102 грн);

для лиц, утративших трудоспособность — 1712 грн (был 1638 грн).

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" в материале "Пенсии вырастут, а штрафы за пьяное вождение ужесточат: что изменится для украинцев в июле".

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский также поручил Кабинету министров повысить уровень минимальной заработной платы для всех украинцев.

А о том, как накопить себе на пенсию, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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