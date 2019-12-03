В "Слуге народа" раскрыли детали закона о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила о механизмах выплат пенсий жителям временно оккупированных территорий, предусмотренных зарегистрированным в парламенте законопроектом.
Третьякова во время брифинга представила законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию" (№ 2083-д).
Депутат отметила, что проект закона доработан, он направлен "именно на реализацию права людей на пенсию – тех, кто является внутренне перемещенными лицами, а также тех, кто находится на временно неподконтрольных территориях".
"Этот законопроект не разрабатывался для того, чтобы выплачивать деньги в "кэше" на неподконтрольной территории, в банках, не сотрудничающих с украинской банковской системой", – подчеркнула депутат.
По словам Третьяковой, законопроект втрое увеличивает срок идентификации людей, которые приезжают с временно оккупированных территорий Донбасса, чтобы получить пенсии.
Кроме того, законопроект позволяет Пенсионному фонду Украины восстанавливать пенсию без бумажного пенсионного дела, которое сейчас находится на неподконтрольной территории.
"Этот законопроект предусматривает определение размера пенсии независимо от того, где находится бумажный носитель", – пояснила депутат.
Новости "Сегодня" писали, что по состоянию на 2014 год на временно оккупированных территориях были зарегистрированы 1 278 000 пенсионеров, из них 500 000 человек получают пенсию как переселенцы, а более 700 000 пенсионеров ее не получают.
Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда называла причину, почему Украина не может платить пенсии в ОРДЛО.
Напомним, размер средней пенсии в Украине повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц. смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен:
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