В "Слуге народа" раскрыли детали закона о пенсиях для жителей оккупированного Донбасса

/ Фото: Виталий Лазебник, Сегодня

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова сообщила о механизмах выплат пенсий жителям временно оккупированных территорий, предусмотренных зарегистрированным в парламенте законопроектом.

Третьякова во время брифинга представила законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно реализации права на пенсию" (№ 2083-д).

Депутат отметила, что проект закона доработан, он направлен "именно на реализацию права людей на пенсию – тех, кто является внутренне перемещенными лицами, а также тех, кто находится на временно неподконтрольных территориях".

"Этот законопроект не разрабатывался для того, чтобы выплачивать деньги в "кэше" на неподконтрольной территории, в банках, не сотрудничающих с украинской банковской системой", – подчеркнула депутат.

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По словам Третьяковой, законопроект втрое увеличивает срок идентификации людей, которые приезжают с временно оккупированных территорий Донбасса, чтобы получить пенсии.

Кроме того, законопроект позволяет Пенсионному фонду Украины восстанавливать пенсию без бумажного пенсионного дела, которое сейчас находится на неподконтрольной территории.

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"Этот законопроект предусматривает определение размера пенсии независимо от того, где находится бумажный носитель", – пояснила депутат.

Новости "Сегодня" писали, что по состоянию на 2014 год на временно оккупированных территориях были зарегистрированы 1 278 000 пенсионеров, из них 500 000 человек получают пенсию как переселенцы, а более 700 000 пенсионеров ее не получают.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Коляда называла причину, почему Украина не может платить пенсии в ОРДЛО.

Напомним, размер средней пенсии в Украине повысился на 14 гривен – до 3019 гривен в месяц. смотрите в сюжете, сколько человек в Украине получают пенсию выше 10 тысяч гривен:

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