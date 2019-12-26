В "Слуге народа" рассказали, какой должна быть зарплата нардепа

Арахамия не может дать однозначный ответ, имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно

Фото: facebook.com/sluganarodu.official

Зарплата депутатов Верховной Рады должна составлять от 70 до 100 тысяч гривен, если общество имеет более высокие ожидания от нардепов, чем было раньше. Об этом глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, который ранее пожаловался на нечестную борьбу в Раде, рассказал НВ.

"Зарплата депутата должна быть выше, если общество имеет более высокие ожидания, чем это было раньше. Называют разные суммы – от 70 тыс. грн до 100 тыс. грн", - заявил он.

В то же время Арахамия назвал депутатскую зарплату "очень деликатным вопросом" и сказал, что не может дать однозначный ответ, "имеет ли право депутат получать высокую зарплату, если народ живет бедно".

Реклама

Сам глава фракции назвал себя "небедным человеком" и сообщил, что может себе позволить не думать о зарплате. По словам Арахамии, он тратит ее на благотворительность.

"А что касается фракции, то вы знаете: у нас большинство – это действительно простые ребята. Есть те, кому трудно. Особенно тем, кто переехал в Киев из региона и был вынужден перевезти семью", - заключил он.

В тренде В Украине готовят новый закон об ОСАГО: эксперт назвал плюсы и недоработки

Спикер Рады Дмитрий Разумков ранее отмечал, что зарплата народного депутата, которая вместе с доплатами достигает 50 тысяч гривен, является хорошей, но недостаточной.

Ранее сообщалось, что нардепы лишились трех миллионов гривен из-за прогулов.

Как сообщали новости "Сегодня", в Украине вступили в силу наказания для депутатов-прогульщиков. Согласно новому закону, депутаты будут лишаться зарплаты, если пропустили более трети голосований на пленарных заседаниях в течение месяца.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама