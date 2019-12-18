В "Слуге народа" рассказали, когда в Раде будут голосовать за рынок земли

Давид Арахамия

Голосование за законопроект об открытии рынка земли в Украине может состояться до 31 декабря. Об этом сообщил председатель фракции "Слуга народа" Давил Арахамия после встречи с председателями парламентских фракций, передает РБК-Украина.

По словам Арахамии, фракции настаивают на рассмотрении законопроекта в комитете согласно действующего регламента. Он добавил, что голосование может состояться уже в этом году.

"В основном все председатели фракций настаивали на том, чтобы законопроект в комитете рассматривался согласно действующего регламента. Мы сразу же поддержали этот вопрос, не понимаю почему у нас возникали споры. Такая есть объединяющая позиция. С какой скоростью будут обрабатывать правки, посмотрим сегодня в 15:00. Если комитет обработает (поправки – Ред.), теоретически мы будем голосовать в этом году", - заявил он.

Нардеп отметил, что заседание комитета в среду будет очень длительным.

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"Я бы посоветовал даже заказать им пиццу, чтобы они поработали подольше. Смотрите, есть много правок. Пусть они работают, не надо манипулировать этим вопросом. Комитет точно не будет заседать только одни сутки", – добавил Арахамия.

Ранее Арахамия заявлял, что Верховная Рада вряд ли при примет во втором чтении законопроект об обороте сельхозземель до Нового года из-за большого количества поданных к документу правок.

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О возможном переносе земельной реформы в ноябре упоминал и председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что Верховная Рада намерена пересмотреть ограничения по владению землей при подготовке ко второму чтению законопроекта о рынке земли. Принятый в первом чтении законопроект об обороте земель сельскохозяйственного назначения (№ 2178-10) предусматривает такие ограничения на владение земельными участками: не более 35% в пределах одной громады, 8% в пределах одной области и 0,5% в пределах Украины.

При этом в парламенте готовят ряд иных резонансных законопроектов в рамках реформы рынка земли. В частности, власти разрабатывают документ, связанный с землями госсобственности. Законопроект будет касаться вопросов распаевания государственных земель и раздачи паев. Этот проект должен быть подан в парламент в ближайшее время. При этом в нем будет идти речь о том, какая часть земель будет отдана общинам, а какая – в частную собственность, и кому именно.

Новости"Сегодня" также узнавали, поддерживают ли свободный оборот земель украинцы:

Все подробности в спецтеме Земельная реформа

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