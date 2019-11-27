В СНБО создадут спецгруппу для мониторинга угроз в энергетике из-за импорта из России – депутат

Кучеренко написал, что на встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсуждал реальные угрозы энергетической безопасности Украины

/ Фото: Pixabay

В СНБО будет создана профессиональная группа для мониторинга ситуации и угроз в энергетике, возникших из-за импорт электроэнергии из России.

Об этом сообщил народный депутат Украины, первый заместитель комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook.

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"На встрече с секретарем СНБО Алексеем Даниловым обсудили ситуацию на энергорынке и реальные угрозы энергетической безопасности Украины – газ, электроэнергия, ТКЭ. Не обошли вниманием и питьевую воду, и жилой фонд. Как я понял – в ближайшее время планируется создание профессиональных групп на направлениях для мониторинга и анализа ситуации. Вакуум,надо немедленно заполнять", – написал Кучеренко.

Ранее Федерация работодателей топливно-энергетического комплекса Украины обратилась к президенту, премьеру, секретарю СНБО и главе НКРЭКУ с призывом остановить импорт электроэнергии из РФ, подчеркнув, что сохранение нынешних объемов импорта грозит остановкой 75% украинских угледобывающих предприятий и большинства атомных блоков. С таким же призывом к представителям власти обратился председатель независимого профсоюза горняков Донбасса Николай Волынко, который предупредил, что неограниченный импорт тока из России и Беларуси уничтожает отечественную тепловую генерацию и угледобывающую отрасль.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не знал, что принятые по инициативе Геруса изменения в закон о ядерной энергетике позволили восстановить коммерческий импорт электроэнергии из РФ. Президент отметил, что необходимо разобраться с импортом тока из России.

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